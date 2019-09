Plastové slamky, obaly aj vatové tyčinky do uší zrejme zakážu, Sólymos chce ekologickejšie varianty

Viaceré jednorazové plastové výrobky by mali byť na Slovensku od roku 2021 minulosťou. Zmenu zavádza novela zákona o odpadoch z dielne ministerstva životného prostredia, ktorú v stredu parlament posunul do druhého čítania.

Ekologickejšie alternatívy

Zakázané majú byť jednorazové plastové taniere a príbory, miešadlá na nápoje, slamky, paličky od balónov, vatové tyčinky do uší, ako aj nádoby na potraviny, nápojové obaly a poháre vyrobené z expandovaného polystyrénu.

Podľa ministerstva životného prostredia (MŽP) sa tieto plastové výrobky dajú jednoducho nahradiť ekologickejšími alternatívami na viacnásobné použitie. Zákaz už začiatkom roka schválila aj Európska únia.

„Na Slovensko sa ročne dovezie 14-tisíc ton neobalových plastových výrobkov, pričom významnú časť z tohto objemu predstavujú práve plastové slamky, taniere, príbory a ďalšie produkty. Tieto jednorazové plasty sa vo veľkej väčšine na Slovensko dovážajú a u nás končia ako odpad,“ uviedol v tejto súvislosti minister životného prostredia László Sólymos. Pripomenul, že je to ďalší krok, ktorým envirorezort bojuje proti plastovému odpadu.

Ciele recyklácie na nasledujúce roky

Novela tiež mení ciele recyklácie komunálneho odpadu pre nasledujúce roky. Slovensko by malo do roku 2025 recyklovať 65 percent odpadov z obalov a do roku 2030 až 70 percent.

Do roku 2030 by sa na Slovensku malo recyklovať 75 percent skla, 85 percent papiera, 80 percent železných kovov a 55 percent plastov.

„Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov je do roku 2035 znížiť množstvo komunálneho odpadu zneškodneného skládkovaním najmenej na desať percent z celkového množstva vzniknutého komunálneho odpadu,“ uvádza v predkladacej správe MŽP. Návrh zákona tiež zavádza opatrenia na zvýhodnenie výrobcov uvádzajúcich na trh recyklovateľné výrobky.