Počasie dalo poľnohospodárom stopku. SHMÚ očakáva zlepšenie až na budúci týždeň

Slovenské poľnohospodárstvo zasiahlo v polovici jesene nevídané množstvo zrážok. Dážď spôsobuje problémy takmer na celom území Slovenska. Aktuálne informácie od Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) pre portál NášVidiek.sk potvrdzujú, že v týchto dňoch sa pre zlé poveternostné podmienky zastavili práce na poliach, a to prakticky vo všetkých regiónoch.

V niektorých oblastiach sa jesenné práce z dôvodu zrážok a rozmočenej pôdy ešte ani nezačali. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) pritom očakáva zlepšenie až budúci týždeň.

Stroje farmárov stoja

Pestovatelia bežne práve v období okolo polovice októbra zbierajú nielen jesenné plodiny – kukuricu, slnečnicu, zemiaky a cukrovú repu, ale tiež pripravujú pôdu na zakladanie budúcoročnej úrody obilnín. SPPK robí každý týždeň monitoring týchto jesenných prác.

„Aktuálne informácie a aj počasie potvrdzujú, že v týchto dňoch sa pre počasie zastavili práce na poliach, a to prakticky vo všetkých regiónoch. Poľnohospodári dúfajú, že intenzívne zrážky vystrieda babie leto, počas ktorého budú môcť pozbierať zvyšok jesenných plodín a zasiať oziminy,“ uviedla hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.

Premrznutie pôdy nehrozí

Meteorológovia predpovedajú zlepšenie počasia až od budúceho týždňa, premrznutie poľnohospodárskej pôdy údajne farmárom nehrozí. Ako uviedol meteorológ SHMÚ Norbert Polčák, zrážky sa na území Slovenska budú vyskytovať v piatok a sobotu. Od nedele má byť výrazne menej zrážok na ďalších 4 až 5 dní.

Dokedy bude stáť voda na jednotlivých poliach odborníci zo SHMÚ nevedia presne určiť. Ako vysvetlil Polčák, záleží to totiž od geologického podložia, zloženia pôdy či lokality. Premrznutie poľnohospodárskej pôdy však zatiaľ podľa neho nehrozí, pretože od budúceho týždňa príde oteplenie.

„Aj keď hodnota v horských dolinách klesne najbližšie dni aj pod nulu, bude to veľmi krátke, nevýrazné a hrozí len pre oblasti, kde poľnohospodárska činnosť neprebieha. Mráz by ale nemal spôsobiť, že by voda na poliach zamrzla,“ povedal pre agropotravinársky portál NášVidiek.sk Polčák.

Problémy nespôsobuje len počasie

Poľnohospodárov v tomto období netrápi len počasie, ale tiež počet pracovníkov, ktorý sa v tomto odvetví znižuje. Dôvodom je, že ľudia nemajú záujem o takýto druh manuálnej práce, navyše v ťažkých poveternostných podmienkach.

„Aj napriek tomu jednotlivé poľnohospodárske subjekty musia zabezpečiť všetky činnosti podniku tak, aby nebolo ohrozené ani zakladanie novej úrody, ani zber poľnohospodárskych plodín a chov zvierat,“ doplnila Holéciová.

Medzi bežné jesenné plodiny patrí v Európe brokolica, karfiol, zeler, kel či tekvica, no na Slovensku sa príliš nepestujú. Napríklad údaj o zberových plochách brokolice a kelu slovenské štatistiky do roku 2018 ani neevidovali.

V roku 2018 predstavovala na Slovensku zberová plocha brokolice 79 hektárov, karfiolu 131 hektárov, zeleru 27 hektárov, kelu 19 hektárov a tekvice 1 363 hektárov. „Tí pestovatelia, ktorí sa tomuto druhu zeleniny venujú, odhadujú priemerné úrody s priemernou kvalitou,“ uzavrela hovorkyňa SPPK.