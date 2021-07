Podpredseda KDH navrhuje posilnenie zásahového tímu pre medveďa, zmena má nastať aj v pestovaní

Na Slovensku by nemal pôsobiť iba jediný zásahový tím pre medveďa hnedého. Podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Marián Čaučík to uviedol v tlačovej správe, ktorú zaslala hovorkyňa hnutia Lenka Halamová.

Zdĺhavá byrokracia pri odstrele

Podľa Čaučíka sa riešenie problémov s čoraz častejším výskytom medveďa hnedého v blízkosti ľudských obydlí musí stať počas dovolenkovej sezóny prioritou. Podpredseda KDH preto navrhuje posilnenie zásahového tímu medveď či zmenu poľnohospodárskej politiky.

„Aktuálne máme na Slovensku iba jeden takýto tím s piatimi členmi, ale hlásenia stretov s medveďmi neustále pribúdajú. Jednoznačne treba dnes, nie o týždeň, rozšíriť zásahové jednotky. Takisto sa musí odstrániť zdĺhavá byrokracia pri povolení odstrelu tých šeliem, ktoré sa ukážu ako problémové,“ povedal Čaučík.

Poľnohospodári sa majú prispôsobiť

Zmeniť sa podľa neho musí aj poľnohospodárska politika v podhorských oblastiach. Miesto kukurice či repky olejnej by podľa Čaučíka mali poľnohospodári v týchto oblastiach pestovať plodiny, ktoré pre medvede nie sú tak atraktívne, napríklad zemiaky. So zmenou by štát poľnohospodárom mohol pomôcť formou dotácií. Podpredseda KDH považuje za potrebné tiež vytvoriť takzvané medvedie centrá pre starostlivosť o jedincov bez matky, a to v bezpečnom prostredí pod dohľadom kvalifikovaných odborníkov.

,,Nesmieme zabudnúť ani na kompenzovanie škôd pre poľnohospodárov, ktoré spôsobujú medvede či vlky. Flexibilný systém kompenzácií môžeme zrealizovať z prostriedkov rezortu životného prostredia a fondov Európskej únie,“ dodal Čaučík.