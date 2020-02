Pokles populácie čmeliakov je oveľa vážnejší, ako sa predpokladalo

Klimatické zmeny ovplyvnili výskyt čmeliakov na rôznych kontinentoch. Stúpajúca teplota bude zvyšovať pokles ich populácie oveľa viac, ako sa pôvodne predpokladalo.

Pokles populácie čmeliakov je oveľa vážnejší

Čmeliaky sú pritom kľúčovými opeľovačmi mnohých druhov ovocia, zeleniny či divokých rastlín. Bez ich práce by mohli mnohé z nich vymiznúť, čím by sa zredukovala potrava pre ľudí a nespočetne veľa ďalších druhov.

Tim Newbold z University College London uviedol, že predchádzajúce výskumy preukázali presun čmeliakov viac na sever v rámci Európy a Severnej Ameriky. „Teraz však po prvý raz môžeme dokázať vyhynutie čmeliakov na niektorých miestach v dôsledku klimatickej zmeny,“ dodal.

Peter Soroye z University of Ottawa povedal, že pokles populácie čmeliakov je oveľa vážnejší, ako predpokladali. „Pripisujeme to klimatickej zmene, konkrétne extrémnym teplotám a klimatickému chaosu, ktoré sú dôsledkom klimatickej zmeny,“ vyjadril sa.

Na svete žije približne 250 druhov čmeliakov

Experti sa v novej štúdii zamerali na viac ako pol milióna záznamov týkajúcich sa 66 druhov čmeliakov z rokov 1901 až 1974 a 2000 až 2014. Zistili, že pokles v populácii nastal najmä v druhom sledovanom období, keď pravdepodobnosť výskytu čmeliakov klesla oproti obdobiu 1901 až 1974 o 30 percent.

Najhoršie sú na tom južné oblasti, ako napríklad Španielsko či Mexiko, a to pre častejšie extrémne teplé roky. Presun hmyzu do severnejších regiónov však túto stratu nedokáže kompenzovať. Jonathan Bridle a Alexandra van Rensburg z University of Bristol označili tieto zmeny za alarmujúce.

Na svete žije približne 250 druhov čmeliakov. Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN) zaznamenali zníženie populácie v Európe, Severnej a Južnej Amerike a Ázii, a to aj v dôsledku chorôb, straty prirodzeného životného prostredia či používania pesticídov.