Pokračoval výber správcu zálohovania PET fliaš a plechoviek, prihlásil sa jediný záujemca

Prioritou výberu správcu systému zálohovania fliaš je vysoká návratnosť obalov. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) o tom informovalo v tlačovej správe, ktorú zaslala Monika Szabó z rezortu.

Ambíciou ministerstva je urýchlenie postupu prác tak, aby Slovensko dosiahlo 90 percentné zálohovanie plastových fliaš aj plechoviek najneskôr v roku 2025.

Konzorcium štyroch spoločností

Envirorezort vo štvrtok v procese výberu správcu zálohovania PET fliaš a plechoviek pokračoval treťou, ústnou časťou.

Do výberu sa prihlásil jediný záujemca, ktorým je konzorcium štyroch spoločností. To je zložené zo štyroch spoločností, a to Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, Slovenského zväzu výrobcov piva a sladu, Slovenskej aliancie moderného obchodu a Zväzu obchodu SR.

MŽP očakáva od správcu vytvorenie čo najkomfortnejšieho systému z hľadiska zákazníka tak, aby bol nielen motivovaný vracať obaly do odberných miest, ale aby to pre neho bolo aj pohodlné a prijateľné.

Podľa plánov konzorcia by zálohovanie mohlo fungovať v 6 500 obchodných prevádzkach.

Zálohovanie od 1. januára

Do zálohovania budú zapojené PET fľaše a plechovky s objemom od 0,1 litra do troch litrov, výška zálohy bude 15 centov.

Výška zálohy bude uvedená oddelene od predajnej ceny a následne pripočítaná k cene nápoja. Zálohované obaly budú označené špeciálnym logom systému. Vrátiť sa môžu aj obaly neoznačené týmto logom, za tie však nebude spotrebiteľom vyplatená záloha.

Podľa výpočtov konzorcia, úvodné investície do systému budú predstavovať približne päť miliónov eur na strane správcu a ďalších cca 30 miliónov eur na strane obchodníkov.

Náklad správca preplatí jednotlivým obchodníkom a distribútorom prostredníctvom manipulačného poplatku. Zálohovanie plastových fliaš a plechoviek má byť na Slovensku spustené od 1. januára 2021.