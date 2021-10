Poľnohospodári očakávajú menší výnos z väčšiny plodín, zemiakom sa však darilo

Tohtoročná úroda cukrovej repy, zemiakov a najmä slnečnice bude vyššia ako vlani. Kukurice bude naopak menej, aj keď jej poľnohospodári zasiali viac. Vyplýva to z tretieho odhadu úrody poľnohospodárskych plodín k 15. septembru 2021, ktorý zverejnil Štatistický úrad SR (ŠÚ SR).

Tretí odhad úrody v tomto roku zároveň potvrdil pri všetkých jesenných plodinách s výnimkou zemiakov nižší výnos z hektára v porovnaní s päťročným priemerom. Zemiaky by ale mali dosiahnuť najvyššiu rentabilitu z hektára za posledných 20 rokov.

Hektárový výnos kukurice je nižší

Úroda kukurice na zrno by mala byť tento rok o 7,3 percenta nižšia ako pred rokom, aj keď osiata plocha touto plodinou sa medziročne zvýšila. Je to dôsledok nižšieho očakávaného hektárového výnosu. Objem úrody by mal dosiahnuť 1,5 milióny ton, čo je v absolútnom vyjadrení o 119-tisíc ton menej ako v roku 2020.

Kukurica na zrno bola zasiata na výmere 203-tisíc hektárov (ha), čo je oproti roku 2020 vyššia výmera o 3,3 percenta. Nižší celkový objem úrody sa očakáva aj u kukurice a jej miešankách na zeleno a siláž, a to o 14,1 percenta (celková úroda sa očakáva na úrovni takmer dvoch miliónov ton).

Hektárový výnos je oproti minulému roku nižší o 4,4 tony z hektára a súčasne nižší o 1,3 tony z hektára oproti 5-ročnému priemeru. Medziročne sa znížila aj zasiata plocha o 2,7-tisíca ha (pokles o 3,9 percenta).

Zemiaky vysadili na menšiu plochu

Zemiaky ostatné (bez plôch skorých zemiakov) boli v medziročnom porovnaní vysadené na výmere nižšej o 1,2 tisíca ha (čo je pokles o 18,7 percenta). Celková úroda v objeme 143-tisíc ton je približne na úrovni minulého roka. Oproti augustovým odhadom je navýšená o osem percent.

Hektárové výnosy v porovnaní s augustovým odhadom narástli o dve tony a mali by dosiahnuť 27,7 tony z hektára, čo je výrazne viac ako aj priemer predošlých päť rokov. Vyššie výnosy zemiakov z hektára neboli zaznamenané za celé sledované obdobie od roku 2001.