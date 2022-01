Poľnohospodári sa budú môcť zapojiť do ďalšej výzvy, Vlčan ňou chce znížiť vysoké ceny potravín

Poľnohospodári sa budú môcť zapojiť do ďalšej výzvy. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) ňou chce zmierniť vysoké ceny potravín. Informoval o tom minister na tlačovej besede k podpore na investície do poľnohospodárskych podnikov z Programu rozvoja vidieka, ako aj o výzve 50/PRV/2020. Ide o výzvu s alokáciou 110 miliónov eur. V rámci alokácie 110 miliónov eur minister počíta aj s alokáciou 20 miliónov eur aj pre malých poľnohospodárov.

„Je dôležité, aby sme túto výzvu realizovali čo najskôr a úspešne, pretože naši poľnohospodári bojujú s veľkým investičným dlhom, ktorý je do značnej miery spôsobený nešťastnou privatizáciou v 90-tych rokoch a bezbrehým rozkrádaním eurofondov za čias vlád Smeru a SNS,“ uviedol minister s tým, že následkom je nízka potravinová sebestačnosť Slovenska, ktorá sa pohybuje okolo 37 percent.

Znižovanie nákladov pre poľnohospodárov

Práve táto výzva má pomôcť v boji s vysokými cenami potravín a to znižovaním nákladov pre poľnohospodárov.

„Naši poľnohospodári už nebudú musieť ísť cez veľmi zložitý systém verejného obstarávania vo veľkej časti obstarávaných produktov budú môcť ísť cez tzv. katalóg, kde sú stanovené jednotkové ceny tak, aby sme čo najjednoduchšie tie peniaze dostali tým, ktorí to potrebujú a vypli „sprostredkovateľov“, ktorý sa vo veľkej miere priživovali na týchto prostriedkoch,“ uviedol minister.

Výzva bude pokrývať všetky oblasti

Výzva bude zverejnená 31. januára. Budú sa do nej môcť zapojiť poľnohospodári od 1. marca do konca mája. „Výzva bude pokrývať všetky oblasti, ktoré boli štandardom aj v minulosti, od rekonštrukcie alebo výstavby budov, cez podporu environmentálnych vecí až po zariadenia, ktoré by mali zefektívniť spôsob hnojenia,“ skonštatoval generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry Jozef Kiss.

Na jeden projekt bude alokovaných 2 milióny eur, pre malých poľnohospodárov vo výške 400-tisíc eur. Rovnako je v pláne pokrytie malých projektov vo výške 80-tisíc eur.

„PPA bude využívať pri svojom hodnotení katalóg a cenníkové ceny, to znamená úplne odstraňujeme proces verejného obstarávania. Tam, kde obstarávanie bude potrebné, pôjdeme cez systém elektronického spracovania, to znamená cez systém Josephine,“ dodal Kiss.