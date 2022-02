Poľovníci ulovili už 62-tisíc diviakov, konečné počty zrejme budú atakovať najvyššie čísla za niekoľko rokov

Za desať mesiacov sa na Slovensku ulovilo 62 tisíc diviakov. Metropoly so súvislými lesmi mávajú napriek tomu často problémy s diviačou zverou. Informuje o tom Slovenská poľovnícka komora na webovej stránke.

Do konca sezóny bude počet ulovených diviakov atakovať najvyššie čísla od roku 2019, kedy sa mohol diviak loviť na celom území. To pre šírenie afrického moru ošípaných aktuálne neplatí.

Nebezpečné strety zveri s ľuďmi

Poľovníctvo je podľa komory nevyhnutnosťou a obmedzovanie jeho výkonu prináša neblahé situácie, ako napríklad nebezpečné strety zveri s ľuďmi nielen v lesoch, ale aj mestách, ako sa to naposledy stalo v Bratislave. Podobné prípady, kedy bola zaznamenaná zver v meste, boli aj v Považskej Bystrici či v Žiline.

„Zver je vyrušovaná a čoraz častejšie sa vyskytuje v jej neprirodzenom prostredí, poľovníci majú znemožnený riadny výkon poľovníckeho obhospodarovania, ktorý im vyplýva zo zákona. Schválením novej prírodnej rezervácie Vydrica bolo vytvorené v Mestských lesoch BA približne 500 hektárové územie so zákazom výkonu lesníctva a poľovníctva,“ uvádza komora s tým, že boli obmedzené iba tie činnosti, ktoré vykonávajú lesníci a poľovníci s odbornými skúškami, znalosťami a skúsenosťami s obhospodarovaním prírodného prostredia.

Problematický zákon o ochrane prírody

„Konštatujeme, že týmto krokom vznikol smutný precedens, keďže podľa zákona o ochrane prírody a krajiny nie je povolený pohyb mimo ciest a chodníkov v žiadnom chránenom území na Slovensku. A nie je to len Vydrica, nakoľko v súčasnosti presadzujú mimovládne organizácie vyhlásenie až 10 percent územia Slovenska ako bezzásahu, teda bez možnosti poľovania. Riešiť vyššie popísané problémy byrokraticky náročnými výnimkami, je absolútne nekoncepčné,“ uzavrela komora, ktorá iniciuje rokovania so Združením miest a obcí Slovenska, Štátnou veterinárnou a potravinovou správou, poľovníkmi a lesníkmi s cieľom nájsť riešenia, ktoré zabránia stretom obyvateľov miest so zverou.