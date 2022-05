Popradská konzerváreň Tatrakon taktiež pocítila dôsledky vojny, má nedostatok plechu aj surovín

Dôsledky vojny na Ukrajine pociťuje v rámci potravinárskeho sektora aj popradská konzerváreň Tatrakon. Od marca bojuje s nedostatkom surovín, ktoré mnohokrát nechodia na čas či s výraznými posunmi.

Potvrdila to manažérka predaja a marketingu spoločnosti Ivana Palenčár Kacvinská, podľa ktorej však nezaznamenali až také veľké výpadky zdrojov, aby museli odstavovať výrobu. Vo firme so sídlom v priemyselnom parku v mestskej časti funguje v rámci dvojzmennej prevádzky každý deň.

Chýbajúci plech je najväčším problémom

Podľa manažéra výroby Petra Pisarčíka sa zatiaľ konzervárni doteraz napriek nedostatku vždy podarilo zaobstarať potrebné komodity. „Prípadne poskladáme výrobu tak, aby sme ju nemuseli odstavovať,“ skonštatoval.

Hlavnou komoditou je pre fabriku na výrobu mäsových konzerv plech. „Jeho ceny sa v priebehu roka navýšili o 65 percent, je ho nedostatok a my bez plechového obalu nevyrobíme ani jeden kus,“ vysvetlil.

Zároveň poukázal aj na zvýšenie cien komodít, ako je papier, fólia či dovážaného paradajkového pretlaku alebo sóje.

„Nakoľko sme v dostatočnej veľkosti a vieme to zdrojovať z rôznych európskych krajín, stále to zvládame vykrývať. Je však stále otázne, aká bude situácia po zbere novej úrody a ako sa to celé nastaví od septembra,“ skonštatovala Palenčár Kacvinská.

Museli pristúpiť aj k zvýšeniu cien

Manažérka predaja a marketingu spoločnosti priznala, že spoločnosť musela v reakcii na situáciu na trhu pristúpiť aj k zvyšovaniu cien, a to od 1. januára tohto roka.

„Snažíme sa realizovať len nutnú mieru zvyšovania cien, momentálne sme na úrovni približne 20 až 30 percent. Veľmi by sme boli radi, keby sa to už zastabilizovalo, nakoľko aj pre ľudí na Slovensku je to značné finančné zaťaženie,“ dodala.