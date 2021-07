Populácia divých svíň sa zvyšuje, majú väčší dopad na klímu ako milión áut

Snahy o záchranu klímy sa zintenzívňujú, no dopady klimatickej zmeny ľudí prekvapujú stále častejšie. Odborníci z mnohých oblastí sa snažia nájsť spôsoby, ako Zem uchrániť. Na dlhom zozname problémov sú aj emisie oxidu uhličitého.

Postupne odhaľujú zdroje emisií a následne nástroje, ako ich zredukovať. Na tento zoznam pribudol ďalší faktor. Sú ním divé svine.

Ako malé traktory

Medzinárodný tím vedený výskumníkmi z The University of Queensland a The University of Canterbury použil prediktívne populačné modely v spojení s pokročilými technikami mapovania. Ich cieľom bolo odhaliť, aké klimatické škody diviaky spôsobujú na piatich kontinentoch.

Christopher O’Bryan uviedol, že populácia diviakov sa na svete stále zvyšuje a vníma to ako významnú hrozbu pre klímu a napokon aj pre ľudí. Svoju štúdiu zverejnili v žurnále Global Change Biology.

Vedec prirovnal tieto zvieratá k malým traktorom, ktoré prerývajú pôdu v snahe nájsť si potravu. Podobný efekt má aj obrábanie pôdy traktormi. V oboch prípadoch sa do atmosféry uvoľňuje uhlík. „Pôda obsahuje takmer trikrát viac uhlíka ako je v atmosfére. Dokonca len malá časť uhlíka uvoľneného z pôdy môže zrýchliť klimatickú zmenu,“ vyjadril sa.

Nepreskúmaná hrozba