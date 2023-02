Populácia orla kráľovského na Slovensku vzrástla. Kráľa nížin však ohrozuje vtáčia kriminalita, na ktorú môže doplatiť aj človek

Vďaka medzinárodnému úsiliu na Slovensku vzrástla populácia orla kráľovského. Dravé vtáky sú často obeťami „vtáčej kriminality“, ide o sériu trestných činov, ktoré sa dotýkajú chránených druhov vtákov.

Páchatelia vkladajú otrávené návnady do voľnej prírody, s cieľom otráviť zvieratá, ktoré vinia zo spôsobených škôd. Ide o nelegálne konanie, za ktoré hrozí viacročné väzenie.

Človek sa môže otráviť cez kožu

Odborníci z Ochrany dravcov na Slovensku sa vtáčej kriminalite dlhodobo venujú a so zahraničnými kolegami realizovali aktivity na jej potlačenie. Informoval o tom v tlačovej správe z Ochrany dravcov na Slovensku Tomáš Veselovský.

Vtáčia kriminalita je vážny problém, ktorý limitoval rast populácií najviac ohrozených druhov dravých vtákov.

„Úmyselná otrava voľne žijúcich živočíchov je prax, ktorá už dávno mala byť minulosťou. Od roku 2016 evidujeme v našej databáze vtáčej kriminality až šesť otrávených vzácnych orlov kráľovských, 17 orliakov morských, 13 hají červených, ale aj viac než 100 myšiakov hôrnych,“ uvádza z tímu Pannon Eagle LIFE Tomáš Veselovský.

Otravy sú rovnako nebezpečné pre zvieratá aj pre ľudí. „Počas terénnych kontrol nachádzame návnady aj na miestach, kade bežne chodia ľudia na prechádzku v prírode. Pokojne sa tak môže otráviť pes alebo človek, ktorý by prišiel do kontaktu s otrávenou návnadou. Jed sa do organizmu vstrebáva aj cez pokožku. Pri nájdení podozrivého nálezu je obozretnosť na mieste,“ dopĺňa z Ochrany dravcov na Slovensku Zuzana Guziová.

Pomáhajú špeciálne vycvičené psy

V rámci medzinárodného projektu boli vycvičené psy na vyhľadávanie otrávených návnad. „Na Slovensku máme dvoch takýchto psov – špecialistov a slúžia priamo v policajnom zbore. Členovia Ochrany dravcov na Slovensku, Štátnej ochrany prírody a policajti so služobnými psami preventívne kontrolujú rizikové územia. Taktiež prehľadávajú aj tie oblasti, z ktorých boli hlásené uhynuté dravce s podozrením na otravu,“ hovorí Veselovský.

Potlačiť vtáčiu kriminalitu si vyžaduje úsilie a vedomosti z rôznych vedných oblastí. Za päť rokov sa na stretnutí zúčastnilo viac než 840 policajtov, prokurátorov, pracovníkov z oblasti ochrany prírody a veterinárneho lekárstva.

„Teší nás, že odkedy sa riešeniu témy vtáčej kriminality intenzívne venujeme v rámci Pannon Eagle LIFE, zaznamenali sme postupný nárast hniezdnej populácie orla kráľovského na Slovensku, ktorá v niektorých regiónoch dlhodobo stagnovala,“ upresnil Veselovský a dodal, že z 59 hniezdiacich párov, v roku 2016, počet párov, v roku 2022, narástol na 94.

„Tento kráľ nížin je indikátorom, že sme na dobrej ceste, aby prípady úmyselných otráv voľne žijúcich živočíchov raz a navždy vymizli z nášho územia“ uzatvára Veselovský.