Populácia vtáctva v EÚ naďalej klesá, ide o zlý prírodný jav

Populácia vtákov v Európskej únii vo všeobecnosti klesá už niekoľko desaťročí a tento trend sa nezmenil ani počas rokov 2000 až 2018. Vyplýva to z najnovšej analýzy vtáctva v EÚ, ktorú v júni 2020 uverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat.

Pokles vtákov v EÚ sa podľa analýzy síce v posledných rokoch spomaľuje, no v období rokov 2000 až 2018 sa populácia všetkých bežných druhov vtákov v EÚ znížila o viac ako štyri percentá a bežné vtáky z poľnohospodárskej pôdy poklesli dokonca o takmer 17 percent.

Príčinou je zmena v agropostupoch

Jedinou svetlou výnimkou sú bežné lesné vtáky, u ktorých bolo zaznamenané zvýšenie o viac ako sedem percent.

„Vtáky sa považujú za dobré ukazovatele rozmanitosti a integrity ekosystémov, keďže ich populácie odrážajú zmeny v populácii druhov, z ktorých sa živia, napríklad hmyzu. Vtáky sú vysoko mobilné – v prípade nevhodného prostredia sa môžu pohybovať inde. Preto prítomnosť, početnosť a rozmanitosť druhov vtákov rozprávajú príbeh o stave životného prostredia a jeho vývoji v priebehu času. Veľmi dôležité je, že vtáky sa dajú ľahko pozorovať, v porovnaní s väčšinou ostatných skupín zvierat, a tým sú pre verejnosť príťažlivé, a preto je aj k dispozícii veľa údajov z pozorovania vtákov,“ konštatovali analytici Eurostatu.

Vedecká komunita ornitológov, ktorá sa podieľala aj na analýze Eurostatu je presvedčená, že veľké straty v populáciách bežných druhov vtákov na poľnohospodárskej pôde možno pripísať zmenám vo využívaní pôdy a v poľnohospodárskych postupoch. Ide napríklad o zánik malých nevýrobných prvkov krajiny ako sú živé ploty a vetrolamy či používanie pesticídov.

Riešením stratégia Farm to Form

Účinky týchto stimulov by sa podľa ornitológov dalo zvrátiť nedávno prijatou stratégiou Farm to Fork.

„Tá sa snaží do roku 2030 znížiť celkové používanie chemických pesticídov a riziká z nich vyplývajúce. Pomôcť môže aj stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 zameraná na návrat najmenej 10 % poľnohospodárskej plochy v rámci krajinných prvkov s vysokou diverzitou. Dôležité je aj zväčšiť plochu ekologického poľnohospodárstva tak, aby do roku 2030 predstavovala 25 percent z celkovej poľnohospodárskej pôdy EÚ,“ dodali analytici Eurostatu.

Monitorovanie vtákov v EÚ sa vykonáva pod záštitou spoločného paneurópskeho systému monitorovania vtákov. Schéma pomáha štandardizovať postupy zberu údajov a analýzy údajov vo všetkých krajinách a vytvára tri indexy populácií bežných vtákov – index pre všetky bežné vtáky (vrátane 168 druhov), index pre bežné vtáky poľnohospodárskej pôdy (39 druhov) a index pre bežné lesné vtáky (34 druhov).