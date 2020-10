Potravinári a poľnohospodári hrozia ostrým štrajkom, ministrovi Mičovskému vyčítajú viacero problémov

aktualizované 7. októbra, 12:07

Valné zhromaždenie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) podľa informácií agentúry SITA v utorok v Nitre rozhodlo o vstupe do štrajkovej pohotovosti a splnomocnilo predstavenstvo komory v prípade neriešenia kritickej situácie v agrosektore presadzovať svoje ústavné práva formou štrajku.

„Členovia SPPK – teda slovenskí chovatelia zvierat – hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, hydiny a pod., pestovatelia, zeleninári, ovocinári, vinohradníci vstupujú do štrajkovej pohotovosti. Pripája sa k nim aj široké spektrum potravinárov, ktorí rovnako mimoriadne kriticky vnímajú situáciu v našom rezorte – slovenskí pekári, mliekari, mlynári, výrobcovia cukru, výrobcovia sladu a piva, liehovarníci a zástupcovia ďalších potravinárskych spracovateľských odvetví,“ informovala v stredu hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.

Plán obnovy je poslednou kvapkou

SPPK začne mobilizovať poľnohospodárov a potravinárov na vidieku. V prípade ďalšieho neriešenia kritickej situácie v poľnohospodársko-potravinárskom odvetví rozhodne o spôsobe presadzovania požiadaviek aj prostredníctvom ústavného práva, práva na štrajk.

„Poslednou kvapkou je Plán obnovy EÚ, v ktorom nie je ani len zmienka o poľnohospodárstve a potravinárstve. Potrebujeme jasnú odpoveď, či nás táto krajina vôbec potrebuje a či budeme naďalej označovaní len za vinníkov a iba ľudí, ktorí ničia túto krajinu a poberajú len dotácie. Nie sme proti nikomu, ale chceme bojovať za to, aby naša krajina bola krajšia, trvalo udržateľná a aby spoločne malí, rodinní a veľkí poľnohospodári v spolupráci s potravinármi nakŕmili tento národ,“ uviedol k štrajkovej pohotovosti predseda SPPK Emil Macho.

Poľnohospodári a potravinári združení v SPPK sú znepokojení z vývoja situácie v agropotravinárskom sektore. Listom sa preto 28. septembra obrátili na premiéra Igora Matoviča, aby nepriaznivý stav urýchlene riešil. Súčasné vedenie agrorezortu totiž podľa SPPK nevie priniesť relevantné a konkrétne riešenia.

„Naopak, svojimi prezentovanými vyjadreniami o forme a spôsobe zmien poľnohospodársku a potravinársku verejnosť rozdeľuje a vnáša medzi ňu zbytočnú nervozitu,“ konštatoval koncom septembra predseda SPPK Emil Macho.

Pomyselná mŕtvola agropotravinárstva

Predsedu vlády agropotravinári listom žiadali o osobné stretnutie a diskusiu, ako ďalej s ďalším vývojom domáceho poľnohospodárstva a potravinárstva.

„Od nového vedenia ministerstva sme mali veľké očakávania. Dúfali sme, že začne vyberať z rakvy tú pomyselnú mŕtvolu slovenského agropotravinárstva. Opak je však pravdou. Kroky súčasného vedenia ministerstva podľa nás úplne nezmyselne zatĺkajú do rakvy ďalšie klince,“ kritizoval vedenie agrorezortu Macho.

„Jedným z bodov rokovania vlády bol stav slovenského poľnohospodárstva za minulý rok. Takže sme sa v rozhovoroch dotkli aj listu, ktorý mi SPPK poslala. Musím si však vyčleniť s ministrom pôdohospodárstva Jánom Mičovským 2 až 3 dni na preštudovanie požiadaviek poľnohospodárov a na to, aby sme zaujali spoločné stanovisko. Zatiaľ plne dôverujem ministrovi Mičovskému. Nezovšeobecňoval by som to, že všetci poľnohospodári sú nespokojní, sú aj takí, čo oceňujú naše kroky. Možno sme však určitej skupine poľnohospodárov stúpili na otlak,“ reagoval v stredu po rokovaní vlády premiér Igor Matovič.

Vedeniu ministerstva pôdohospodárstva na čele s ministrom Jánom Mičovským vyčítali slovenskí agropotravinári, združení v SPPK koncom septembra, neriešenie zásadných tém, ktoré sa dotýkajú celého slovenského agrokomplexu.

Veľkým problémom je podľa SPPK slabé zapájanie poľnohospodárov a potravinárov do jednotlivých procesov a minimum informácií o plánovaných opatreniach ministerstva.

O pomoc požiadali aj Matoviča

Najpálčivejšími problémami sú však podľa komory absencia jasnej vízie agropotravinárskeho sektora zo strany ministerstva, Fond obnovy EÚ, príprava Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, financovanie sektora zo štátnej pomoci či nepremyslené rozhodnutia, o ktorých sa farmári dozvedajú opakovane na poslednú chvíľu.

Problémová je aj príprava stropovania priamych platieb, zasielanie dodatkov k nájomným zmluvám od Slovenského pozemkového fondu so spätnou platnosťou a plánovaný presun finančných prostriedkov medzi piliermi, ktorý sa napokon vďaka mediálnemu tlaku neuskutočnil.

„Dospeli sme do stavu, keď sme museli požiadať predsedu vlády, aby situáciu v našom poľnohospodárstve a potravinárstve riešil. Zároveň sme ho požiadali o urýchlené stretnutie. Situácia je naozaj vážna,“ dodal koncom septembra predseda SPPK Emil Macho.

Agentúra SITA požiadala o reakciu SPPK.