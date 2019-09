Pre africký mor ošípaných vydali v troch obciach zákaz vstupu do časti poľovných revírov

V uplynulých týždňoch zaznamenali v niektorých okresoch východného Slovenska výskyt afrického moru ošípaných. Výskyt tejto vírusovej, vysoko kontagióznej infekcie zvierat bol potvrdený aj u voľne žijúcej diviačej zveri v Maďarskej republike, ktorá priamo susedí s obcami okresu Košice okolie – Seňa, Milhosť a Kechnec.

Zákaz vstupu do časti poľovných revírov

Ako agentúru SITA informovala košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, starostovia týchto obcí preto vydali zákaz vstupu verejnosti do časti poľovných revírov Chrasť a Lúky, nachádzajúcich sa východne od železničnej trate extravilánu katastrálneho územia obce Seňa.

Tiež na celom území extravilánu obce Milhosť a východne od železničnej trate prechádzajúcej katastrálnym územím obce Kechnec, a to od 27. augusta 2019 až do odvolania. V prípade porušenia tohto zákazu môže okresný úrad uložiť pokutu od 30 do 3 000 eur.

Výskyt afrického moru ošípaných

Známych je trinásť prípadov afrického moru ošípaných v domácich chovoch a päť nájdených diviakov s týmto ochorením, pričom troch diviakov ulovili a dvoch našli uhynutých.

V dôsledku pozitívnych prípadov AMO vydala Regionálna veterinárna a potravinová správa rozhodnutie, v ktorom nariaďuje opatrenia na zabránenie šírenia afrického moru ošípaných. Opatrenia sa týkajú okresov Sobrance, Michalovce, Snina, Humenné, Trebišov, Košice – okolie a Vranov nad Topľou.