Predkladatelia reformy národných parkov chcú podľa Šíbla využiť čas do konečného hlasovania na získanie podpory

Predkladatelia reformy národných parkov chcú využiť čas do konečného hlasovania o reforme na získanie podpory. Vo svojom vyhlásení to po odložení konečného hlasovania o novele zákona o ochrane prírody uviedol poslanec Národnej rady SR Jaromír Šíbl (OĽaNO).

Ten je presvedčený, že ak by sa o reforme hlasovalo v utorok, výsledok hlasovania by bol vecou náhody alebo by mohol viesť k patovej situácii.

„Poslanci predkladajúci návrh zákona konštatujú, že opozícia sa prostredníctvom zablokovania zákona snaží zmariť plnenie Programového vyhlásenia vlády a realizáciu Plánu obnovy a odolnosti a z neho vyplývajúcich investícií do regiónov Slovenska. Ďalším problémom je, že pri príprave tohto návrhu zákona sa radikálne zmenilo stanovisko jedného z koaličných partnerov, a to hnutia Sme rodina,“ povedal Šíbl.

Hlasovanie o reforme národných parkov bolo posunuté na schôdzu, ktorá sa začne 24. novembra.