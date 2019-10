Šéfka najväčšej slovenskej píly kritizuje nový zákon o lesoch. Doplatí na to ekonomika celej krajiny

Podozrenie na porušenie zákona o ochrane prírody zo strany Štátnych lesov Tatranského národného parku v súvislosti s odstraňovaním suchých stromov v Kôprovej doline sa napokon nepotvrdilo. Informovala o tom v pondelok koordinátorka vonkajšej komunikácie Štátnych lesov TANAPu Martina Petránová.

Nezmyselné vypílenie stromov

Podnet, ktorý podala občianska iniciatíva My sme les ešte koncom júna, podľa jej slov preskúmali inšpektori životného prostredia a pochybenie zo strany Štátnych lesov TANAPu nezistili.

Podľa iniciatívy štátne lesy v termíne od 20. do 25. júna tohto roka „nezmyselne vypílili stovky stromov popri turistickom chodníku v najprísnejšom stupni ochrany v Kôprovej doline v Tatrách“. Iniciatíva na sociálnej sieti ďalej uviedla, že ŠL TANAPu konali bez povolenia či výnimky zo zákona o ochrane prírody.

„Rúbanie si odôvodnili bezprostredným ohrozením života, respektíve zdravia ľudí. Spílené však boli všetky stromy, aj tie, ktoré vôbec nikoho neohrozovali a stáli tam už viac ako desaťročie,“ konštatovala iniciatíva.

Na výrub nebol potrebný súhlas

Podnet podľa Petránovej preskúmal Inšpektorát životného prostredia Košice a dospel k záveru, že na výrub drevín nebol potrebný súhlas príslušného orgánu ochrany prírody, teda Okresného úradu v Prešove.

Podľa inšpektorátu bol realizovaný v súlade so zákonom o ochrane prírody a išlo o bezprostredné ohrozenie života alebo zdravia človeka spôsobené nekontrolovateľným padaním nielen suchých konárov, ale aj celých stromov rastúcich v bezprostrednej blízkosti turistického chodníka na území Národnej prírodnej rezervácie Kôprová dolina.

„Kvitujeme, že inšpekcia spiľovanie životunebezpečných stromov nezastavila. Tí, ktorí takéto podnety podávajú, si asi celkom dobre neuvedomujú, aké to môže mať dôsledky. Keby inšpekcia svojím rozhodnutím túto činnosť zastavila, ohrozilo by to turistickú sezónu v Tatrách, keďže ako správca turistickej a informačnej siete na území TANAPu by sme boli nútení uzavrieť viaceré turistické trasy, ak sme si nechceli vziať na zodpovednosť životy návštevníkov,“ zareagoval na rozhodnutie inšpekcie Maroš Petrík, riaditeľ Štátnych lesov TANAPu.

Agentúra SITA požiada o stanovisko aj občiansku iniciatívu My sme les.