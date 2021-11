Problém globálneho otepľovania sa bezprostredne týka aj Slovenska, plán obnovy myslí na budúce generácie

Riešenie dopadov zmeny klímy a dopadov obrovskej globálnej výroby je témou, ktorá sa už týka aj Slovenska.

Migračné vlny budú veľké

Nielen preto, že je Slovensko členom Európskej únie, ale aj preto, že sa ho bezprostredne týka aj problém globálneho otepľovania, klimatickej zmeny a straty biodiverzity. Počas tlačovej konferencie v rámci Stredoeurópskej energetickej konferencie to povedal minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO).

Dôsledkom klimatickej zmeny budú podľa ministra veľké migračné vlny, ktoré sa budú týkať stoviek miliónov ľudí, ktorí stratia možnosť obživy a dezertifikácia ich vyženie z ich vlasti.

Plán obnovy zohľadňuje zodpovednosť

„Plán obnovy a odolnosti naozaj zohľadňuje aj našu zodpovednosť voči budúcim generáciám. Zohľadňuje aj to, že žiadna investícia po koronavíruse zo šesťmiliardového plánu obnovy nepôjde do sféry, ktorá by zaťažila klímu a životné prostredie,“ povedal minister.

Opatrenia dekarbonizácie priemyslu posilnia podľa Budaja odolnosť Slovenska voči budúcim skúškam. Doplnil, že rezort životného prostredia prispieva už dlhé roky na dekarbonizáciu, respektíve na „zápas slovenského priemyslu s výzvami, ktoré prichádzajú“. Deje sa tak prostredníctvom envirofondu.