Psy a mačky sa nemôžu nakaziť novým koronavírusom ani ho preniesť na ľudí, tvrdia vedci

Domáci miláčikovia, ako psy a mačky, sa nemôžu infikovať novým koronavírusom ani ho preniesť na ľudí, zhodujú sa podľa CNN vedci.

Obyvateľov Hongkongu minulý týždeň znepokojil prípad psa, ktorého vzorky z nosnej a ústnej dutiny boli „slabo pozitívne“ na vírus. Zviera, ktoré nemalo žiadne symptómy, dali do karantény a budú ho opakovane testovať, až kým nebudú testy negatívne. O prípade informovalo tamojšie ministerstvo poľnohospodárstva (AFCD) a zároveň odporučilo, aby zvieratá nakazených ľudí dali na 14 dní do karantény.

Vírus môže prežívať na povrchu

AFCD napriek tomu súhlasí so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), podľa ktorej neexistujú dôkazy o prípadoch nakazených zvierat. I keď má totiž pes pozitívny test na vírus, neznamená to, že sa ním nakazil, vysvetľuje CNN s tým, že to súvisí so schopnosťou vírusu prežiť na rôznych povrchoch a predmetoch.

Podobne sa však môže vírus nachádzať aj na psovi alebo mačke, i keď sa ním nenakazili. AFCD preto zisťuje, či je spomínaný psík infikovaný alebo len kontaminovaný.

„Súčasné dôkazy naznačujú, že psy nepredstavujú väčšie riziko prenosu (koronavírusu) ako neživé predmety, ako napríklad kľučky na dverách,“ napísala v liste hongkonským úradom Sheila McClelland, zakladateľka tamojšej charitatívnej organizácie na ochranu zvierat Lifelong Animal Protection (LAP).

Nikde na svete podľa nej nie sú potvrdené prípady nakazenia psov alebo mačiek a tiež neexistuje štúdia, ktorá by potvrdzovala presnosť testov na prítomnosť koronavírusu v prípade psov.

Podobné obavy vyvolával aj SARS

Psy a mačky sa môžu nakaziť koronavírusmi, no tie sú úplne iné, ako vírus, ktorý je za súčasnou epidémiou, vysvetľuje hlavná veterinárna chirurgička hongkonskej Spoločnosti pre prevenciu krutosti na zvieratách (SPCA) Jane Gray. Sú to podľa nej úplne iné typy a nespôsobujú respiračné problémy.

Podobné obavy sa pritom šírili aj počas epidémie SARS v roku 2003, keď vedci ubezpečovali, že možnosť nakaziť sa od svojej mačky je extrémne nepravdepodobná. Gray, ktorá aj vtedy pracovala v Hongkongu, potvrdila, že vírus našli u hŕstky mačiek, no nepotvrdilo sa, že by ho dokázali preniesť na človeka.

Šíri sa najmä kašľaním a kýchaním

Experti pritom predpokladajú, že koronavírus, ktorý bol pôvodcom SARS, ako aj ten nový, ktorý vyvoláva respiračné ochorenie COVID-19, pravdepodobne pochádzajú od netopierov.

Podľa amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) sa vírus šíri najmä z človeka na človeka a to buď blízkym kontaktom alebo respiračnými kvapôčkami, keď infikovaná osoba kašle alebo kýcha.

WHO i Gray preto zdôrazňujú, že najlepším spôsobom ochrany je hygiena. Ľudia by si mali po kontakte so zvieratami dobre umyť ruky vodou a mydlom a Gray dodáva, že ak majú majitelia predsa len obavy, môžu psom po návrate z prechádzky utrieť labky antiseptickými utierkami. Nesmú to však preháňať, aby im labky príliš nevysušili.

Veterinári sa obávajú šírenia paniky

Veterinári a experti na práva zvierat však majú obavy z iného problému – šírenia strachu. LAP po minulotýždňovej informácii, že je v Hongkongu pes s pozitívnym testom, upozornila vládu, že spôsobila obrovskú paniku. McClelland vraj kontaktovalo množstvo ľudí s obavami o svojich miláčikov, mnohí v strachu, že im ich nasilu vezmú do karantény.

„Ľudia môžu svoje zvieratá v panike opustiť alebo zabiť,“ upozorňuje a dodáva, že iní zas môžu stigmatizovať ľudí, ktorí majú psy. „Majitelia psov sa môžu dostať do nezmyselných problémov, keď sa jednoducho so svojimi zvieratami prechádzajú po vonku, alebo im môžu bezdôvodne spôsobovať problémy susedia,“ varuje. V roku 2003 sa, napríklad, objavili správy o ľuďoch, ktorým nasilu vzali zvieratá a zabili ich zo strachu, že môžu prenášať ochorenie. V Hongkongu tiež vzrástol počet opustených zvierat.

Zvieratá sú uväznené v opustených bytoch

V čínskom meste Wu-chan, odkiaľ sa epidémia začala šíriť a už vyše mesiaca je uzavreté, sú opustené zvieratá uväznené v bytoch a ich majitelia sa k nim nedokážu dostať, pretože uviazli mimo mesta. Dobrovoľníci z organizácie na ochranu malých zvierat už údajne z takýchto bytov zachránili stovky zvierat.

Gray pritom zároveň poznamenala, že v tomto stresujúcom období, keď musí množstvo ľudí nedobrovoľne pracovať a študovať z domu, je dobré mať pri sebe zvieratá. Tie na jednej strane určite teší, že môžu so svojimi majiteľmi tráviť viac času, a na druhej strane pomáhajú ľuďom znižovať krvný tlak a stres. „Vieme, že stres znižuje imunitu a teraz nikto nechce mať zníženú imunitu,“ dodala.