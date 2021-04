Pucimu ide o senzácie a viaceré tvrdenia o Jánošovi nie sú pravda, tvrdí Pôdohospodárska platobná agentúra

Vyjadrenia poslanca NR SR a člena strany Hlas-SD Róberta Puciho o generálnom riaditeľovi Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Jaroslavovi Jánošovi obsahujú viacero nepravdivých informácií. Uviedla to vo štvrtok PPA v reakcii na Puciho.

Šíria neoverené klamstvá

Jednou z mylných informácií je, že Jánoš firmu Dafort Agro neprepísal na družku, ale na dcéru. Prevod bol riadne vykonaný a dcéra vo firme už predtým pôsobila.

„Chápeme že politikom ide o senzácie, ale naozaj zamrzí, ak sa šíria vyložene neoverené klamstvá,“ uviedla Erika Turček Pfundtnerová z komunikačného oddelenie PPA.

Jaroslav Jánoš podľa PPA niekoľko rokov ako podnikateľ a aktivista poukazoval na kriminálne činy vtedajšieho vedenia platobnej agentúry pod politickým krytím.

„Ak chcel nielen kritizovať, ale aj veci meniť, rozhodol sa vstúpiť do služieb štátu. Následne do mesiaca prepísal obchodné podiely v spoločnosti, v ktorej pôsobil. Podiely prepísal na svoju dcéru a nie na nejakú družku. Svojvôľa, ktorú tu pre vyvolených predstavovala 12-ročná vláda Smeru, a dnes aj pretransformovaného do Hlasu, sa prejavuje aj v tom, že si nedajú ani námahu zistiť, že družka je vlastne dcéra,“ ozrejmila Erika Turček Pfundtnerová.

Kauzu Dafort Agro nijako neovplyvnil

Sankcie zo strany PPA pre Dafort Agro, kde predtým pôsobil, považuje Jaroslav Jánoš za protiprávne, do dnešného dňa je táto sankcia zo strany PPA platná. Ako generálny riaditeľ neurobil podľa PPA nič preto, aby túto vec akokoľvek ovplyvnil a ani to nie je možné.

„PPA totiž prijala opatrenie k riziku konfliktu záujmov, ktoré má PPA zadefinované v rámci rizika korupcie. Po vymenovaní za generálneho riaditeľa PPA je od 21. decembra 2020 z dôvodu konfliktu záujmu Jaroslava Jánoša vypracované plnomocenstvo na podpisovanie a zastupovanie voči subjektom uvedeným v plnomocenstve a oprávnená zastupovaním je poverená riaditeľka odboru vnútornej kontroly Beatrix Galandová,“ pokračovala vo vysvetľovaní PPA.

„V dobe, keď boli Smer a SNS v plnej sile, podala PPA trestné oznámenie za subvenčný podvod na spoločnosť Dafort Agro. Toto trestné stíhanie bolo zastavené. PPA sa ešte voči tomuto rozhodnutiu samozrejme odvolala a 22. júla 2020 vydala Generálna prokuratúra SR uznesenie o zamietnutí sťažnosti PPA voči zamietnutiu začatia trestného stíhania, teda ešte dávno predtým, ako Jaroslav Jánoš začal pôsobiť v štátnej správe. Jaroslav Jánoš sa žiadneho subvenčného podvodu nikdy nedopustil, je bezúhonný a nikdy nebol odsúdený za žiadny trestný čin,“ uzavrela v reakcii PPA.