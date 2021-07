Radi by ste vyskúšali sviežu vodu tatranských plies? Zabudnite, hrozí vám nemalá pokuta

Turisti vo Vysokých Tatrách si tamojšie plesá v lete často mýlia s kúpaliskami, porušujú tak pravidlá zamerané na ochranu prírody. Do chladnej vody ich to láka najmä počas súčasných horúcich dní, a to aj napriek pravidelným kontrolám strážnej služby v okolí plies.

Plesá nie sú kúpaliská

Riaditeľ Správy Tatranského národného parku Pavol Majko upozornil, že tatranské plesá neslúžia ako kúpaliská a návštevníkov žiada, aby to rešpektovali.

Ako ďalej povedal pre agentúru SITA, v opačnom prípade im môže od strážcu hroziť sankcia na mieste až do tristo eur.

„V poslednej dobe sa stretávame s porušovaním pravidiel. Turisti sa po absolvovaní vysokohorskej túry snažia ochladiť. Uvedomujeme si, že je mimoriadne horúco, ale tieto tatranské plesá nie sú na kúpanie, na to slúžia akvaparky, kúpaliská či štrkoviská v podhorí,“ upozornil Majko. Zároveň dodal, že ide aj o pohyb mimo turisticky chodník.

Plesá sú citlivým ekosystémom

Ochranári už niekoľko rokov pripomínajú, že tatranské plesá sú citlivým ekosystémom.

Sú domovom mnohých drobných živočíšnych druhov, často jedinečných glaciálnych reliktov alebo endemitov obývajúcich len určité lokality, pri ktorých aj malé zmeny prostredia môžu viesť k ich zániku.

Kúpanie sa v plesách z dlhodobého hľadiska negatívne vplýva na ich celkový stav. „Dochádza tak k zásadným a nezvratným zmenám ekosystému tatranských plies a to celé nie je dobré,“ uzavrel Majko.