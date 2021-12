Reforma národných parkov podľa Štátnej ochrany prírody posunie Slovensko do kruhu vyspelých krajín

Reforma národných parkov posúva Slovenskú republiku v oblasti ochrany prírody do kruhu vyspelých krajín. Zhodnotila to Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) v súvislosti so schválením reformy Národnou radou SR.

Podľa ŠOP SR ide o historický medzník, ktorým národné parky na Slovensku majú možnosť získať podobu, akú si zaslúžia. V tlačovej správe o tom informoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR.

Prevod správy pozemkov

Schválená poslanecká novela zabezpečí národným parkom právnu subjektivitu a prevod správy pozemkov vo vlastníctve štátu pod rezort životného prostredia.

Na základe Memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom životného prostredia SR a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 25. októbra ako aj na základe pozmeňovacieho návrhu sa presun štátnych pozemkov bude realizovať až po zonácii národných parkov.

Prínos pre celé územie aj obyvateľov

ŠOP SR uviedla, že praktické skúsenosti zo zahraničia dokazujú, že národné parky s jednotnou správou, spravované organizáciou ochrany prírody, sú jednoznačným prínosom pre celé územie vrátane miestneho obyvateľstva. Navrhovaná novela zákona o ochrane prírody a krajiny pri prevode pozemkov garantuje, že sa zachovajú všetky zmluvy viazané na prevzaté pozemky.

Ide napríklad aj o dodávateľsko – odberateľské zmluvy, nájomné zmluvy či existujúce zmluvy uzatvorené napr. aj so včelármi a iné. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v tejto súvislosti prevezme všetkých lesníkov a robotníkov, ktorí sa podieľajú na obhospodarovaní lesov v národných parkoch pri zachovaní ich doterajšieho ohodnotenia. Zároveň bude pri správach národných parkov zriadený poradný, odborný, konzultačný a iniciačný orgán Rada národného parku.

„Historická anomália v správe národných parkoch bola týmto významným krokom odstránená. Schválením predloženej reformy sme sa vydali na cestu udržateľnej ochrany našich najcennejších území. Jednotná správa a právna subjektivita národných parkov prinesie nielen vyššiu kvalitu ochranu prírody a krajiny, ale aj socio-ekonomický rozvoj dotknutých regiónov,“ uzavrel generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska.