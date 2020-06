Register odchytených túlavých zvierat má od júna novú aplikáciu

Aplikácia má prispieť k zjednodušeniu a sprehľadneniu procesu evidencie odchytených a túlavých zvierat.

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS) je podľa zákona o veterinárnej starostlivosti povinná viesť register odchytených túlavých zvierat (ROTZ). ŠVPS SR vedie ROTZ na svojom webovom sídle od 01. septembra 2019, no od 1. júna 2020 má ROTZ novú aplikáciu. Tá má prispieť k zjednodušeniu a sprehľadneniu procesu evidencie odchytených a túlavých zvierat. ŠVPS o tom informovala na svojej webovej stránke.

Aby sa stratené zvieratá vrátili k majiteľom

Verejná časť aplikácie ROTZ, ktorá obsahuje databázu evidovaných stratených zvierat za tri mesiace, je voľne prístupná všetkým záujemcom. „Veríme, že sa postupne dostane do povedomia verejnosti a prispeje predovšetkým k tomu, aby sa viac stratených zvierat vrátilo svojim majiteľom,“ konštatovala ŠVPS.

Ako prebieha odchyt?

Podľa zákona je každá osoba schválená na odchyt túlavých zvierat povinná zaregistrovať každé odchytené túlavé zviera do registra odchytených túlavých zvierat najneskôr do okamihu umiestnenia odchyteného túlavého zvieraťa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá. Karanténna stanica alebo útulok pre zvieratá je povinná bezodkladne potvrdiť prevzatie odchyteného túlavého zvieraťa od osoby schválenej na odchyt túlavých zvierat a zadať aktuálne zmeny údajov o odchytenom túlavom zvierati do registra odchytených túlavých zvierat.