Repka olejná je žlté pole skazy, ničí biodiverzitu krajiny a likviduje vzácne opeľovače

Repka olejná na slovenských poliach je žlté more skazy. Uviedol to europoslanec Martin Hojsík na svojom konte na sociálnej sieti. „Na Slovensku trpí biodiverzita pestovaním obrovských monokultúr repky. Pestovateľská plocha olejnín na Slovensku sa za posledných 40 rokov zvýšila až o 1500 %. Tieto žlté moria sú intenzívne postrekované škodlivými pesticídmi. Je to doslova tragédia pre naše včely a iné opeľovače. Tým sa za ich neúnavnú prácu odvďačíme chemickým koktejlom,“ konštatoval Hojsík.

Podľa europoslanca Martina Hojsíka sa pritom len malá časť produkcie repky využije na výrobu repkového oleja a skončí v našej kuchyni.

„Veľká väčšina sa spracováva do zastaraných biopalív druhej generácie. No a čo s pôdou? Repka z nej, takpovediac, vysáva vzácne živiny a do pôdy sa následne nevracia organická hmota, iba umelé hnojivá. Tá časom degraduje a mení sa na mŕtvu pôdu bez života,“ pokračoval Hojsík.

Europoslanec preto vyzýva spoločnosť k tomu, aby sa na Slovensku zmenilo poľnohospodárstvo a dosiahla sa väčšia biodiverzita na poliach. „Dajme miesto repky príležitosť malým a stredným farmárom, ktorí pre nás budú pestovať zdravé potraviny. Bude to dobré pre nás, včely aj našu pôdu,“ uzavrel svoj prejav na sociálnej sieti Martin Hojsík.