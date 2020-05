Repky je na slovenských poliach zbytočne veľa, minister Mičovský sa chce zamerať na iné plodiny

Repky olejnej je na slovenských poliach podľa ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského zbytočne veľa a navyše ide o technickú plodinu, ktorá slúži prevažne na spracovanie do palív a nie na potravinárstvo. Minister chce preto zamerať pestovanie na slovenských poliach na iné plodiny.

Nemáme spracovateľské kapacity

„Repka sa pestuje na 11 % ornej pôdy na Slovensku. Je to 2,5-násobne viac ako je spotreba SR. Môžeme si teda povedať, že toľko repky nepotrebujeme. Nie je to plodina, ktorej by sme vedeli toľko spotrebovať. Možno by sme pohľad na repku inak brali, keby to bola plodina, ktorá by sa inak využívala v potravinovom reťazci SR. Je to však plodina, ktorá je určená na technické spracovanie do palív. Je to plodina, ktorá so zdravou výživou obyvateľstva nemá nič spoločné,“ uviedol v pondelok po rokovaní vlády Ján Mičovský.

Minister je presvedčený, že pestovanie repky olejnej na poliach je symbolom tejto doby, ktorá musí odísť do minulosti. „Viem, že doteraz bolo nadmerné pestovanie repky výhodné a zákonné, ale musíme brať do úvahy aj potravinársky sektor. Navyše, nemáme doma ani spracovateľské kapacity, aby sme mohli aspoň vyrábať repkový olej, preto aj ten dovážame. Ja ten symbol toho, že pestovanie repky v danom množstve na slovenských poliach je zlé, schvaľujem,“ pokračoval agrominister.

Zmenu podľa Mičovského Slovensko neurobí tak, že prikáže menej repky, ale spôsobom, ktorý mu dovolia nové pravidlá Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ (CAP). „Prostriedkami z CAP podporíme najmä malých a stredných producentov, podporu, samozrejme, dostanú aj väčší, nikoho nebudeme vylučovať, no zameriame sa na podporu pestovania plodín, ktoré sú u nás najviac dopestovateľné. Tie potrebujeme dostať denne na stôl všetci. Je smutné, že cesnak a cibuľu musíme dovážať do obchodov z iných svetadielov. Ideme teda zvyšovať v produkcii podiel potravín, ktoré potrebuje v rámci našich výživových hodnôt. Chceme aj, aby pestovatelia nepestovali 3 – 4 druhy plodín ale desať,“ uzavrel Ján Mičovský.

Pestovateľská plocha olejnín sa výrazne zvýšila

Spoločenskú diskusiu o téme repky na slovenských poliach rozpútal pred niekoľkými dňami na sociálnych sieťach europoslanec Martin Hojsík. Ten repku olejnú označil za žlté more skazy. „Na Slovensku trpí biodiverzita pestovaním obrovských monokultúr repky. Pestovateľská plocha olejnín na Slovensku sa za posledných 40 rokov zvýšila až o 1 500 %. Tieto žlté moria sú intenzívne postrekované škodlivými pesticídmi. Je to doslova tragédia pre naše včely a iné opeľovače. Tým sa za ich neúnavnú prácu odvďačíme chemickým koktailom,“ konštatoval Hojsík. Zároveň vyzval vládu k tomu, aby Slovensko zmenilo poľnohospodárstvo a malo väčšiu biodiverzitu na poliach.

Podľa Zelenej správy za rok 2019 je celková výmera poľnohospodárskej pôdy približne 1,92 mil. hektárov, z toho výmera ornej pôdy približne 1,35 mil. hektárov. Repka olejná sa v pestovateľskej sezóne 2020/2021 pestuje na úrovni 142-tisíc hektárov. Jej plochy však podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory klesajú.