Rusi zamínovali prístav v Odese a obilniny neprúdia ďalej do sveta. Putin bude mať na svedomí násobne viac obetí, ako si vyžiada vojna na Ukrajine

Hlad spôsobený nedostatkom obilia a potravín v dôsledku invázie na Ukrajinu by mohol spôsobiť viac úmrtí ako vojna samotná. Skonštatoval to pre televíziu Sky News britský minister dopravy Grant Shapps.

Vojna prehĺbi hladomor vo svete

Politik uviedol, že so svojím ukrajinským rezortným kolegom Oleksandrom Kubrakovom diskutoval o infraštruktúre, ktorú treba zaviesť za účelom zabezpečenia vývozu obilia z Ukrajiny.

Podľa jeho slov existuje veľa potenciálnych spôsobov, ako dostať obilie a iný tovar z krajiny aj do krajiny, čo je podľa neho nevyhnutné, aby nevypukol hladomor.

Shapps povedal, že ho znepokojuje situácia na Ukrajine v dôsledku „barbarskej invázie“ zo strany ruského prezidenta Vladimira Putina.

„Čo ma skutočne znepokojuje, je, že sme na Ukrajine videli veľa stratených životov a mohli by sme vidieť ešte viac životov stratených na iných miestach sveta v dôsledku nedostatku obilia a potravín, ktoré môžu byť dokonca väčšie ako tie, ktoré sa stratili priamo vo vojne,“ doplnil minister.

Prístav Odesa je zamínovaný

Na otázku, či by Spojené kráľovstvo mohlo poslať vojenské lode do ukrajinskej Odesy, aby eskortovali plavidlá s tovarom, Shapps odpovedal s tým, že nemôže poskytnúť podrobnosti a „je v tom veľa zložitostí, vrátane zamínovaných vôd v blízkosti prístavu Odesa“.

„Je zrejmé, že situácia s Ruskom a Putinom a ich prístup k tomu, by to mohli veľmi sťažiť,“ poznamenal a dodal, že „je ťažké preceňovať, do akej miery Ukrajina bola a je obilnicou sveta“.