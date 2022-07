Rusko a Ukrajina budú v Istanbule rokovať o vývoze obilia do zahraničia. Turecko sa ponúklo, že bude strážiť koridory v Čiernom mori

Predstavitelia Ruska a Ukrajiny by sa mali v stredu stretnúť v tureckom Istanbule, aby viedli osobné rozhovory týkajúce sa vývozu ukrajinského obilia na svetové trhy cez Čierne more. Na schôdzke by sa mali zúčastniť i zástupcovia Organizácie Spojených národov (OSN) a tureckí predstavitelia.

Ukrajina je jedným z najväčších svetových exportérov pšenice, kukurice a slnečnicového oleja. Ruská invázia a vojna na Ukrajine však narušili produkciu a zastavili dodávky, čo ohrozilo export potravín do mnohých rozvojových krajín, najmä v Afrike, a prispelo k zvýšeniu cien.

Turecko ponúklo, že poskytne bezpečné koridory v Čiernom mori a spolupracuje s OSN, Ruskom a Ukrajinou na dosiahnutí dohody. Turecké úrady uviedli, že OSN zriadi v Istanbule centrum na kontrolu zásielok.