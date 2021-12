SAMO podporuje otvorenie všetkých obchodov, i keď aktuálna situácia nehrá v prospech občanov

Predajcovia potravín a drogistického tovaru združení v Slovenskej aliancii moderného obchodu (SAMO) podporujú otvorenie všetkých obchodov pre očkovaných a tých, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali.

Aktuálna situácia podľa SAMO nehrá v prospech občanov a slovenskej ekonomiky. Informuje o tom SAMO v tlačovej správe.

O pomoc žiadali aj Hegera

SAMO poukazuje na to, že aktuálne opatrenia podporujú nákupnú turistiku do okolitých štátov, ako napríklad do Maďarska, Poľska či Česka.

„Už minulý týždeň sme sa spolu so Zväzom obchodu SR obrátili na premiéra Hegera so žiadosťou, aby vláda SR, okrem iného, čo najskôr otvorila obchodné prevádzky pre očkované osoby a pre osoby, ktoré ochorenie COVID-19 prekonali a aby spravodlivo odškodnila prevádzky, ktoré trpia lockdownom,“ uviedol predseda SAMO Martin Krajčovič.

Otvorenie ako jediné riešenie

Členovia SAMO podporujú otvorenie obchodov s neesenciálnym tovarom s režimom OP napriek tomu, že ich aktuálne opatrenia neobmedzujú, aby okrem potravín a drogérie predávali aj doplnkový sortiment.

„Vianočné obdobie je pre prežitie menších obchodníkov absolútne kľúčové, obmedzenie predaja sortimentu veľkých obchodníkov s esenciálnym tovarom by ich situáciu nijako nezlepšilo, iba by ukrátilo štát o príjem z daní, ktorý môže využiť na kompenzáciu ich strát. Jediným férovým riešením je čo najskôr otvoriť všetky obchody aspoň v režime OP,“ uzavrel Krajčovič.