SaS chce použiť milióny eur na sanáciu envirozáťaží, najviac peňazí by šlo na rekonštrukciu budov

Strana Sloboda a solidarita (SaS) chce na sanáciu environmentálnych záťaží využiť z fondu obnovy 600 miliónov eur.

SaS to uviedla v dokumente „Fond obnovy a odolnosti“, ktorý je návrhom reforiem, ktoré by mohli byť financované z fondu obnovy Európskej únie (EÚ).

Podľa vládnej strany sa náklady na odstraňovanie environmentálnych záťaží odlišujú v niektorých okresoch až sedemnásobne. SaS by preto do sanácie envirozáťaží chcela zapojiť aj súkromný sektor. Z 1 817 registrovaných záťaží by prednostne riešila 154 záťaží s vysokou prioritou riešenia.

Najviac peňazí by šlo na rekonštrukciu budov

Najviac peňazí by strana využila v oblasti životného prostredia na rekonštrukciu budov pomocou garantovanej energetickej služby (GES).

Do obnovy budov a zvyšovania ich energetickej efektivity by investovala 1,044 miliardy eur. Vynaložené prostriedky by podľa nej mali byť priamo úmerné energetickej úspore.

Zníženie emisií tou najlacnejšou cestou

Zníženie emisií skleníkov plynov by chcela SaS dosiahnuť najlacnejšími možnými spôsobmi.

„Preto vyhlásime súťaž o investičné projekty, ktoré čo najlacnejšie znížia produkciu oxidu uhličitého akýmkoľvek spôsobom. Hlavným kritériom pre hodnotenie ponúk bude cena v eurách za ušetrenú tonu oxidu uhličitého v ovzduší,“ uviedla SaS v dokumente. Investičné náklady na opatrenia spojené so znižovaním emisií skleníkov plynov v ovzduší odhaduje na 425 miliónov eur.

Cieľom je aj dekarbonizácie hutníckeho priemyslu

Ďalších 230 miliónov eur plánuje SaS použiť na lepšie nastavenie podpory výroby energií z obnoviteľných zdrojov. Jedným z cieľov SaS v oblasti zvyšovania kvality životného prostredia je aj dekarbonizácia hutníckeho priemyslu.

Pri spracovaní železnej rudy sa v súčasnosti využívajú vysoké pece, ktoré sú však najväčšími zdrojmi emisií. Tretia najsilnejšia vládna strana preto navrhuje vymeniť vysoké pece za elektrické oblúkové pece. Náklady spojené s dekarbonizáciou hutníckeho priemyslu odhaduje na 450 miliónov eur.