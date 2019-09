Šéfka najväčšej slovenskej píly hovorí o nedostatkoch novely zákona a volá po posilnení kompetencií lesníkov

Hlavným nedostatkom zákona o lesoch, ktorého novelu vo štvrtok schválil parlament, je podľa šéfky najväčšej slovenskej píly – podtatranskej Rettenmeier Tatra Timber jeho podradenosť voči zákonu o ochrane prírody a krajiny.

„Tento fakt bude problémom jeho efektívnej implementácie a prinesie opäť komplikácie, prieťahy na úkor starostlivosti o zdravý les,“ uviedla pre agentúru SITA riaditeľka spoločnosti Rettenmeier Tatra Timber Ingrid Benčová.

Spôsob spracovania kalamity

V schválenej novele zákona sa podľa Benčovej zvýšili kompetencie štátnej ochrany prírody a rôznych ochranárskych zoskupení, najmä na územiach s rôznym stupňom ochrany.

„To sa nám javí v mnohých prípadoch ako krok späť, nakoľko väčšina územia Slovenska je postihnutá masívnou lykožrútovou kalamitou smrekových porastov a v porovnaní s okolitými krajinami je rozloha našich lesov podstatne nižšia. V okolitých krajinách (Česko, Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Slovinsko) zvolili iný, overený spôsob vysporiadania sa s uvedeným problémom, a to formou aktívneho boja s kalamitou na celom území toho ktorého štátu, vrátane chránených území,“ povedala Benčová.

V súčasnej situácii treba podľa Benčovej naopak posilniť kompetencie lesníkov v spôsobe spracovania kalamity a následnej obnovy budúcich porastov, najmä čo sa týka drevinového zloženia.

„Treba si uvedomiť, že za väčšinou slovenského lesného prírodného bohatstva stoja lesníci a len veľmi málo pripadá na lesy, ktoré definujeme pojmom prales. Preto nevidíme najmenší dôvod na vyhlasovanie nových, resp. rozširovanie existujúcich bezzásahových území v SR,“ dodala riaditeľka Rettenmeier Tatra Timber.

Znižovanie rozlohy hospodárskych lesov

Radikálne znižovanie rozlohy hospodárskych lesov bude mať podľa Benčovej enormný dopad na ekonomiku spoločnosti.

„Strata tisícok pracovných miest, nedostatok materiálu a výrobkov z dreva, z čoho vyplýva buď import výrobkov alebo používanie iných materiálov, ktoré v konečnom dôsledku môžu mať negatívny vplyv na prostredie. S aplikáciou zámerov štátnej ochrany prírody rastie existenčná obava zamestnávateľov v drevárskom a lesníckom sektore. Na Slovensku máme mnohé regióny naviazané zamestnanosťou hlavne na práce v lese. Aj poloha nášho závodu nebola vyberaná náhodne, ale po zohľadnení prírodných a hospodárskych zdrojov v dlhodobom kontexte. Teraz sa dostávame do ťažkej situácie, nakoľko celý Liptov je obklopený národnými parkmi. Našej spoločnosti samozrejme záleží na tom, aby sme mali zdravé a plne funkčné lesy, a preto vyzývam – nechajme lesníkov robiť svoju robotu,“ pokračovala Benčová.

Riaditeľka spoločnosti Rettenmeier Tatra Timber zároveň uviedla, že pri zákone o lesoch by mali byť do úvahy brané aj rôzne iné aspekty.

„Ide napríklad o to, že drevo je surovina, ktorá je ekologická, obnoviteľná a strategická. Spoločnosť aj spracovatelia drevnej hmoty zároveň potrebujú v prvom rade zdravé hospodárske lesy, a tiež treba budovať les, ktorý je odolný voči klimatickým podmienkam, a to či už výberom zloženia porastov, ale aj vekovej štruktúry. Je tiež dôležité, aby schvaľovanie náhodných ťažieb prebiehalo dostatočne rýchlo na to, aby bola zachovaná ochrana lesa, ale aj následne vyťažená hmota mala ekonomický úžitok pre majiteľa a spracovateľa,“ uzavrela Benčová.