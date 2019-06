Seničanom zakázali piť vodu zo studní po tom, ako v jednej z nich zomreli dvaja ľudia

SENICA 20. júna (WebNoviny.sk) – Krízový štáb mesta Senica sa v stredu zaoberal situáciou v časti Mlyny, kde je v studniach vysoká koncentrácia oxidu uhličitého a plynného amoniaku, na druhej strane nízky obsah kyslíka. Chemická analýza preukázala aj prítomnosť ďalších látok.

V studni zomreli dvaja ľudia

Vyplýva to z meraní, ktoré vykonalo Kontrolné chemické laboratórium Civilnej ochrany z Nitry po tragickej udalosti, pri ktorej v sobotu 15. júna zomreli v jednej zo studní v časti Mlyny dve osoby.

Krízový štáb zvolal primátor Martin Džačovský, jedným z jeho cieľov bolo zistiť príčinu vysokých koncentrácií plynov v tejto lokalite.

Obyvatelia štvrte Mlyny by nemali vstupovať do studní a vodu z nich by nemali používať na polievanie, do bazénov ani na iné účely. Príslušníci Mestskej polície v Senici dostali za úlohu doručiť do všetkých domácností v časti Mlyny písomné pokyny k tejto situácii a tiež zistiť, na ktorých pozemkoch sú vybudované studne.

Odoberú vzorky na rozbor

Podľa hovorkyne senickej radnice Viery Baroškovej aj studne musia mať vydané stavebné povolenia. V dotknutej časti mesta boli vydané štyri, z toho je jedna studňa skolaudovaná.

Krízový štáb rozhodol, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Senici odoberie z vybraných studní vzorky vody na rozbor. Ďalší postup stanoví až po nových zisteniach.

V časti Mlyny je podľa Baroškovej skolaudovaných 65 rodinných domov, ďalších 50 je vo výstavbe. Lokalita je vybavená všetkými inžinierskymi sieťami vrátane vodovodu s pitnou vodou.