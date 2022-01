Sezónne zamestnávanie by sa malo vzťahovať aj na potravinárov, cieľom je udržať pracovnú silu na Slovensku

Sezónne zamestnávanie by sa malo vzťahovať aj na potravinárov, tvrdí Potravinárska komora Slovenska (PKS). V danom odvetví je rovnaký dopyt po zamestnancoch v období so zvýšenou výrobou a to najmä pred sviatkami alebo v časoch nárazových objednávok obchodných reťazcov pri špeciálnych akciách. Malo by to zjednodušiť administratívu ohlasovacej povinnosti. Informuje o tom PKS v tlačovej správe.

„Momentálne prebieha široká diskusia k problematike podpory výroby potravín na Slovensku. Na to, aby potravinári udržali svoju výrobu, je nevyhnutný aj dostatočný počet zamestnancov, čo je už dlhodobejšie problémom. Aby pracovná sila neodchádzala za lepšie platenými brigádami do zahraničia, je potrebné rozšíriť okruh odvetví, v ktorých sa vyskytuje dopyt po dočasnom navýšení pracovnej sily a v neposlednom rade z pohľadu zamestnávateľov zjednodušiť administratívu. Z tohto dôvodu sa nám javí ako vhodnejší maďarský model,“ uviedol prezident PKS Daniel Poturnay. Práve v Maďarsku funguje tzv. príležitostné zamestnávanie, ktoré sa ale nevzťahuje iba na sezónne práce.

Podľa Poturnaya by úspešná reforma pokryla problémy s pracovnou silou vo viacerých odvetviach a rovnako by udržala investície na Slovensku a z pohľadu občanov zlepšila finančnú situáciu dlhodobo nezamestnaným osobám. Na najbližšie zasadnutie NR SR bol v tejto veci preložený návrh poslancov Jaroslava Karahutu (Sme rodina) a Jozefa Lukáča (Sme rodina), ktorého cieľom je zjednodušenie zamestnávania a zníženie mzdových nákladov zamestnávateľa pre pracovníkov sezónnych prác v oblasti poľnohospodárstva a cestovného ruchu.