Situácia na Slovensku je pre sucho kritická. Hrozí, že v zime nebude čím kŕmiť zvieratá a porastú ceny mlieka (video)

Situácia na Slovensku je kritická, hospodári si budú musieť robiť zásoby krmiva z kukurice, v zime nebudú suroviny na kŕmenie. Krmivo budeme musieť nakupovať v cenách, ktoré sú obrovské. Tie produkty, ktoré na Slovensku chýbajú, budú ešte o to drahšie pri dovoze, ako mlieko a mliečne výrobky, povedal na brífingu predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emil Macho.

Ceny mlieka a výrokov porastú

Na západnom Slovensku poľnohospodári začínajú so zberom siláže. Prepad siláží na Slovensku sa odhaduje na úrovni 50 percent, rovnako tak aj úroda kukurice. V horských oblastiach začínajú so sťahovaním oviec z pasienkov, nakoľko sa nemajú kde pásť. To má za následok výpadok ovčieho mlieka, ktoré sa takisto pohybuje na úrovni 50 percent. Zasiahnuté sú aj porasty sóje a cukrovej repy.

„Kedysi mala krajina cez 300-tisíc dojníc, dnes je to zhruba 110-tisíc a odhadujeme, že ku koncu roku sa toto číslo zníži pod úroveň 100-tisíc, čo znamená zvyšovanie ceny mlieka a mliečnych výrobkov. Inflácia potravín sa momentálne pohybuje okolo 16 percent a očakáva sa, že na jeseň tieto čísla vystúpia až nad 20 percent,“ zdôraznil predseda SPPK.

Štát by mal spraviť systémové zmeny

Podpredseda SPPK Andrej Gajdoš sa vyjadril, že štát by mal začať monitorovať škody a odškodniť poľnohospodárov, ktorí sa dostali do problémov. Odhaduje sa, že až 700-tisíc hektárov pôdy je zasiahnutých nekončiacim suchom, čo predstavuje približne 150 miliónovú škodu.

Preto je podľa neho načase urobiť systémové zmeny a vytvoriť takzvaný rizikový fond pre takéto prípady tak, ako to majú naše susedné krajiny. Do tej doby musí vystačiť jednorazová pomoc od štátu.

„Hlavným zdrojom bielkovín pre hovädzí dobytok sú lucerky, z prvej kosby sme mali len 60 percent oproti normálu, druhú a tretiu kosbu sme nemali,“ vyhlásil predseda družstva Turňa Imrich Kovács. V niektorých častiach Slovenska sa pestuje cirok, ktorý veľmi dobre znáša sucho, no napriek tomu ho je nedostatok.

Na záver tlačového brífingu predseda SPPK dodal, že je do budúcnosti potrebné vytvoriť efektívny a kruhový režim zavlažovania, ktorý si bude vyžadovať investície a stabilný prístup ministerstva, pretože bez zásahu štátu nie je možné aby sa znížila cena masa, mliečnych či pekárenských výrobkov.