Situácia v slovenskom potravinárstve je kritická, sladovníci žiadajú vytvorenie krízového energetického scenára

Sladovníci žiadajú vytvorenie krízového energetického scenára pre potravinársky sektor. Neistota dodávok súvisí s konfliktom na Ukrajine.

Informuje o tom výkonný riaditeľ Slovenského združenia výrobcov piva a sladu (SZVPS) Vladimír Machalík v tlačovej správe.

„Situácia v slovenskom potravinárstve je kritická. Je tu surovinová a energetická kríza. Konflikt na Ukrajine, jednom z najväčších producentov surovín pre potravinársky priemysel v Európe, ju ešte viac eskaloval. Je nevyhnutné, aby vláda začala túto situáciu v potravinárskom sektore riešiť. Je taktiež nevyhnutné, aby štát zvolal predstaviteľov celého potravinárskeho sektora. Aby nám predstavil, čo nás čaká v najbližších mesiacoch, ako nás dokáže podporiť a zabezpečiť energie na produkciu. Vyrábať potraviny a nápoje bez energií jednoducho nejde,“ uviedol Machalík.

SZVPS združuje výrobcov piva a sladu na Slovensku produkujúcich 96 percent trhu so slovenským pivom a 98 percent trhu so slovenským sladom. Združenie vzniklo v roku 1991 a je členom európskeho združenia výrobcov piva Brewers of Europe.