Skládkovanie poriadne zdražie, väčšie poplatky by mohli motivovať k vyššej recyklácii odpadu

Poplatky za skládkovanie komunálnych odpadov by v roku 2020 mali narásť v priemere na 55 eur za tonu. V statuse na sociálnej sieti to uvádza Inštitút environmentálnej politiky. Inštitút vypracoval odhad zvýšenia poplatkov za skládkovanie na základe údajov z 55 skládok komunálneho odpadu. Cena skládkovaného komunálneho odpadu by sa tak mala oproti roku 2019 zvýšiť o 13 eur na tonu.

Poplatok za skládkovanie sa skladá zo vstupného poplatku a zákonného poplatku. Oba tieto poplatky platí vývozca odpadu prevádzkovateľovi skládky. Vstupný poplatok si účtuje prevádzkovateľ skládky za prijatie komunálneho odpadu, zákonný poplatok odvádza prevádzkovateľ skládky do Environmentálneho fondu.

Dôvodom sú aj mzdové náklady

Inštitút environmentálnej politiky odhaduje, že vstupný poplatok v roku 2020 dosiahne 38 eur za tonu odpadu. Dôvodom nárastu výšky poplatku majú byť najmä rastúce mzdové náklady pracovníkov na skládkach komunálneho odpadu.

Výška zákonného poplatku, ktorý platí vývozca odpadu prevádzkovateľov skládky, a ten ho následne odvádza do Environmentálneho fondu, by mala vzrásť na 17 eur za tonu.

V roku 2019 platil vývozca odpadu v priemere 42 eur za tonu komunálneho odpadu, pričom 33 eur tvoril vstupný poplatok a 9 eur zákonný poplatok. Priemerný poplatok za vyvezenie tony komunálneho odpadu dosahoval v roku 2018 na 38 eur za tonu. K vstupnému poplatku 32 eur platil vývozca zákonný poplatok 6 eur.

Zákonný poplatok porastie trojnásobne

Kým vstupné poplatky sa počas posledných dvoch rokov zvyšovali mierne, zákonný poplatok vzrástol na takmer trojnásobok. „Drahšie skládkovanie motivuje k vyššej miere triedenia, a tým aj vyššej recyklácii,“ zdôvodňuje Inštitút environmentálnej politiky.

Na Slovensku je v súčasnosti evidovaných celkom 82 skládok komunálneho odpadu. V roku 2019 odviedli prevádzkovatelia skládok do Environmentálneho fondu takmer 21 miliónov eur.

Inštitút environmentálnej politiky je nezávislý analytický útvar Ministerstva životného prostredia SR (MŽP). Jeho úlohou je príprava a poskytovanie analýz a prognóz v oblasti životného prostredia pre vládu, MŽP aj verejnosť.