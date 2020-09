Slováci považujú ochranu životného prostredia za rovnako dôležitú prioritu ako ekonomiku

Ochranu životného prostredia považuje v pokoronovom vývoji za rovnako dôležitú prioritu ako ekonomiku 33 percent Slovákov. Na tlačovej konferencii to uviedol minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO). Opieral sa pritom o výsledky prieskumu verejnej mienky s názvom „Ako ďalej Slovensko?“.

Ďalších 28 percent ľudí uviedlo, že životné prostredie bude dôležitejšie ako ekonomika. Celkovo tak 61 percent ľudí v prieskume označilo ochranu životného prostredia za dôležitejšiu alebo rovnako dôležitú ako ochranu ekonomiku. Zvyšných 39 percent respondentov považuje ekonomiku za dôležitejšiu.

Mimoriadne dobrý výsledok

„Je to mimoriadne dobrý výsledok pre ochranu životného prostredia, ktorá bola v posledných desaťročiach na chvoste záujmu vlády a trošku aj verejnosť akoby sa zmierila s tým, že musíme v takejto krajine žiť a tá nádej sa nenaplní. Teraz tú nádej v ľuďoch cítime,“ povedal Budaj.

Zároveň však podotkol, že zo strany médií sa musí zlepšiť informovanosť o problematike životného prostredia v závažných projektoch, akým je napríklad Európska zelená dohoda (European Green Deal, pozn. SITA . Podľa prieskumu totiž 73 percent opýtaných nevedelo vysvetliť, čo Európska zelená dohoda znamená. Celkom 35 percent z nich o nej nepočulo vôbec, ďalších 38 percent uviedlo, že o nej niečo počuli, ale málo.

Prioritou má byť triedenie odpadov

Celkovo 72 percent opýtaných uviedlo, že vláda by v oblasti životného prostredia mala považovať za prioritu triedenie odpadov. Zníženie miery skládkovania by malo byť prioritou podľa 64 percent respondentov, rovnaký počet považuje za dôležité aj sprísnenie sankcií za znečisťovanie odpadom. Znižovanie emisií by malo byť prioritou vlády podľa 59 percent opýtaných, ekologickejšie budovy pre 50 percent respondentov a podľa 46 percent opýtaných by prioritou malo byť udržanie biodiverzity. Zníženie množstva automobilovej dopravy by mala vláda považovať za prioritu podľa 44 percent opýtaných.

Tretia vlna prieskumu „Ako sa máte, Slovensko?“ zisťovala aj názory Slovákov na environmentálne otázky. Prieskum, ktorý sa uskutočnil od 25. do 28. mája 2020 na vzorke tisíc respondentov, iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom Slovenskej akadémie vied (SAV) a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV.