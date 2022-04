Slováci si budú musieť v potravinách siahnuť hlbšie do vrecka, nová úroda prinesie ďalšiu vlnu zdražovania

Slovensko čaká ďalšia vlna zdražovania, tvrdí Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK). Zdražovanie a vysoká cenová úroveň potravín je trend, s ktorým sa Slováci budú stretávať aj minimálne v najbližšom roku. Informoval o tom predseda SPPK Emil Macho na tlačovej konferencii.

Problémom je vojna na Ukrajine

„Blíži sa nová úroda a očakávali sme, že možno nová úroda prinesie razantnejšie stabilizovanie alebo prípadnú cenovú stabilizáciu alebo pokles cien potravín. Bohužiaľ musíme konštatovať, že tomu tak nebude. Aj ceny komodít z novej úrody sú pod obrovským tlakom, hlavne z globálneho vývoja,“ uviedol Macho s tým, že problémom je najmä neutíchajúca vojna na Ukrajine a zablokované ukrajinské prístavy.

Daná situácia sa začína odrážať aj na kúpyschopnosti Slovákov, ktorá vo vzťahu k slovenským potravinám podľa Macha naďalej klesá. Okrem toho Slovensko stráca aj na konkurencieschopnosti v rámci Európy. „V januári sa na Slovensko doviezlo za 452 miliónov eur potravín. Ten nárast objemu finančných zdrojov, ktoré sme doviezli medziročne je vyšší o 24 percent. Saldo medzi vývozom a dovozom je vyššie o 37 percent,“ dodal Macho.

Spustenie zelenej nafty

Prezident Potravinárskej komory Slovenska Daniel Poturnay predstavil štyri opatrenia vo vzťahu k vláde, ktoré by pomohli potravinárom na to, aby dokázali konkurovať európskym partnerom. „Na podporu poľnohospodárstva má byť vyčlenených o 4,5 milióna eur viac. Ďalších 10 miliónov eur navrhujeme prideliť potravinárskemu priemyslu, ktorý trpí v súčasnej kríze najviac. Druhé opatrenie, pre stabilizáciu poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov, je prijatie finančnej pomoci formou grantu až do výšky 400-tisíc eur na jeden podnik,“ podčiarkol Poturnay.

Osobitne žiadajú v rámci tohto patrenia aj podporu na elimináciu negatívnych dopadov vysokých cien energií. Rovnako žiadajú skoré spustenie opatrenia zelená nafta. „Vzhľadom na kritickú situáciu žiadame, aby bola spustená koncom apríla, prípadne začiatkom mája. Ide o štátnu pomoc vo výške 6 miliónov eur,“ skonštatoval Poturnay.

Nedostatočné opatrenia štátu

Medzi opatreniami je aj zaradenie poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov medzi subjekty s regulovanou cenou energií, keďže každé zvýšenie vstupov sa okamžite prejavuje na cene potravín.

„My doterajšie opatrenia štátu považujeme za nedostatočné a musíme si uvedomiť, že pokiaľ sa nám ceny potravín vymknú spod kontroly, vyvolá to tlaky na valorizáciu miezd a inflačnú špirálu, ktorá bude mať dopad na celú slovenskú spoločnosť,“ uzavrel Poturnay.