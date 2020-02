Slováci vyhodia polovicu kúpeného chleba do koša, pekári vidia za plytvaním najmä nízku cenu

Takmer polovica nakúpeného chleba a pečiva v rodinách a školských prevádzkach skončí v koši. Vyplýva to z prieskumu Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra. Podľa pekárov dôvodom plytvania s chlebom a pečivom môže byť ich nízka cena.

Zvyknutí platiť nízke ceny

Ľudia sú podľa pekárov zvyknutí za pekárenské výrobky platiť nízke ceny a tým pádom si na ich spotrebu nedávajú pozor, resp. nie sú v plytvaní chlebom či pečivom až tak opatrní, ako pri potravinách s vyššou cenou.

„Prieskum odhalil, že až 39 % odpadu v rodinách a školách tvoria práve pekárenské výrobky. Toto číslo je enormne vysoké. Pekári pritom dlhodobo bojujú za zvýšenie cien u svojich odberateľov a úspešní sú len v malom percente prípadov. Sme presvedčení, že ak by ceny dostali na vyššiu úroveň, mnoho spotrebiteľov by riešilo kúpu pekárenských výrobkov opatrnejšie a neplytvalo by nimi v takom veľkom rozsahu ako dnes,“ uviedla predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Tatiana Lopúchová.

Vo vyspelých krajinách prevažuje ovocie a zelenina

Slová predsedníčky zväzu má podporovať aj komplexná štúdia v rámci 7. rámcového programu Európskej únie Food Use for social Innovation by Optimising Waste Prevention Strategies a analýza výsledkov tvorby odpadov v domácnostiach.

V rámci nej bolo zistené, že domácnosti v rozvinutejších európskych krajinách plytvajú najviac ovocím a zeleninou, pričom práve pekárenské produkty sa nachádzali na posledných priečkach.

„Dôvodom môže byť práve spomínaná vyššia cena chleba a pečiva na pultoch a zachovanie tradícií pekárenstva v daných krajinách. U nás je tento trend zatiaľ opačný, avšak pekári veria v zmenu,“ pokračovala Tatiana Lopúchová zo zväzu pekárov.

Respondenti v štúdii zároveň podľa SZPCC potvrdili, že základnými príčinami plytvania sú nadmerné zásoby či nesprávne skladovanie. Zväz pekárov pritom upozorňuje aj na fakt, že napriek týmto štúdiám sú Slováci aktuálne svedkami toho, že obchodníci svoje ceny aj napriek skutočnostiam znižujú.

Marketing na úkor ich práce

„Pekári to považujú za vyslovene marketingový ťah, ktorý ide na úkor práve ich práce,“ dodala Tatiana Lopúchová zo Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.

Prieskum Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra sa organizoval v roku 2019 na akcii Agrokomplex na vzorke 200 domácností a školských zariadení. Podnet na vypracovanie prieskumu vychádzal z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci kvantifikácie príčin potravinových strát a plytvania s potravinami vo vybraných subjektoch.

Za pekárenskými výrobkami nasledovali v plytvaní ovocie a zelenina (32 percent), mlieko a mliečne produkty (16 percent), mäsové výrobky (7 percent) a cukrovinky (6 percent).