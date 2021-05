Slovenská inšpekcia životného prostredia obmedzila výrub stromov v Dunajských luhoch

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) obmedzila v Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Dunajské luhy výrub stromov počas hniezdneho obdobia najväčšieho slovenského dravca – orliaka morského.

SIŽP o tom informovala na svojom webe. Prípad výrubu stromov v blízkosti Biskupického ramena pri Bratislave začala inšpekcia vyšetrovať na základe občianskeho podnetu získaného z profilu Slovenského ochranárskeho snemu na sociálnej sieti.

Miestne šetrenie

Vo štvrtok 25. marca SIŽP vykonala miestne šetrenie, počas ktorého zistila prebiehajúci výrub stromov na lesných pozemkoch nachádzajúcich sa v dotknutom chránenom území. Inšpektori odboru ochrany prírody a krajiny požiadali prítomných pilčíkov o podanie vysvetlenia.

Na základe uvedeného SIŽP v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR (ŠOP SR) zistila, že jedna z lokalít, v ktorej sa mal výrub neskôr uskutočniť, zasahuje do ochrannej zóny hniezda orliaka morského. SIŽP ťažbu v ochrannom pásme hniezda zastavila ešte pred výrubom a prerušila až do obdobia, keď sa hniezdenie ukončí.

„SIŽP teší fakt, že objednávateľ výrubov plne rešpektuje uložený zákaz a aj vďaka tomu sú splnené podmienky, aby bolo súčasné hniezdenie tohto vzácneho druhu úspešné,“ uviedla inšpekcia.

Ohrozenie orliaka

Orliak morský je najväčší dravý vták vyskytujúci sa na území Slovenskej Republiky. Rozpätie jeho krídel môže dosahovať dĺžku dva a pol metra. Počas hniezdenia je veľmi citlivý na rušenie, a preto pri výrube stromov hrozilo, že sa pár orliaka vyplaší a opustí hniezdo.

Orliak morský už raz na Slovensku vymizol, stalo sa tak pre znečistenie prostredia a pre jeho nekontrolovaný lov. Od 80-tych rokov minulého storočia sa na Slovensko postupne vrátil.

V krajine stabilne žije a hniezdi len niekoľko párov, ročne však na Slovensku zimuje aj 80 jedincov. Orliak morský je zákonom chránený a jeho spoločenská hodnota je 5 990 eur.