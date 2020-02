Slovenské lesy tu budú aj o 50 rokov, tvrdí riaditeľ Lesov SR Marian Staník

Generálny riaditeľ Lesov SR š. p. Marian Staník sa neobáva, že by na Slovensku o 10, 20 alebo 50 rokov vplyvom zlého hospodárenia v lesoch nebol žiadny les alebo nerástli nové stromy. Uviedol to v rozhovore pre webový portál nasvidiek.sk. Zároveň dodal, že nemôže súhlasiť s tvrdeniami niektorých aktivistov, že sa na Slovensku ťaží drevo v enormnom množstve.

„V štátnom podniku Lesy SR sa snažíme o to, aby bol na Slovensku les o 10, 20 aj 50 rokov. Nemôžem súhlasiť s tým, že na Slovensku sa taží drevo v enormnom množstve. Neobávam sa, že by na Slovensku o 50 rokov nerástli nové stromy a nebol by tu žiadny les vplyvom zlého hospodárenia v lesoch. Každý jeden lesník si dáva pozor, aby vykonával to, čo má. Legislatíva je v tomto smere nastavená dobre,“ povedal Marian Staník.

Pre budúcnosť slovenských lesov je podľa generálneho riaditeľa Lesov SR dôležité, aby slovenské stromy neboli v budúcnosti napádané podkôrnym hmyzom. „Ten musí byť eliminovaný. Poškodenie lesa vznikne vysušením alebo vetrom. Vtedy sú lesy napádané hmyzom viac. Našim poslaním je teda zabrániť rozširovaniu tohto hmyzu. Ak budeme pri ochrane lesa váhať, zmení sa štruktúra lesa, najmä ihličnatého. Listnaté lesy zas trápi iný druh hmyzu a väčší vietor,“ pokračoval Staník.

Problémom, ktorý môže slovenské lesy v budúcnosti ohroziť je aj klimatická zmena. Štátny podnik sa jej už teraz snaží prispôsobiť výsadbou zmiešaných lesov. „Klimatickú zmenu treba samozrejme brať do úvahy. Tá štruktúru lesa mení už teraz, nakoľko sa pri výsadbe nových lesov snažíme robiť zmiešané lesy. Také lesy sú odolnejšie voči negatívnom vplyvom. Aj na základe týchto protikalamitných opatrení sa neobávam, že by tu les o 50 rokov nebol,“ uzavrel Staník.

