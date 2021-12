Slovenské národné parky sme podľa Budaja posunuli do 21. storočia, lesy nebudú slúžiť len na ťažbu dreva (video)

aktualizované 15. decembra 10:49

Slovenské národné parky sme posunuli do 21. storočia. Lesy neslúžia iba na ťažbu dreva, aj keď je po tom dopyt.

Boj s kritikmi a dezinformáciami

Informoval o tom minister životného prostredia Ján Budaj na spoločnej tlačovej konferencii s premiérom Eduardom Hegerom (obaja OĽaNO). „Toto je veľmi významný míľnik v histórii a budúcnosti slovenských národných parkov,“ uviedol premiér. Minister životného prostredia cíti satisfakciu za úsilie, ktoré do reformy vložili.

„Bojovali sme aj s kritikmi vo vnútri koalície, bojovali sme s dezinformáciami, bojovali sme s dlho odkladaným problémom, problémom vidieka, zaostalých častí, ktoré sú často v prostredí národných parkov a takisto problémom vysychania krajiny. Problémy boli tak dlho odkladané, že sa ľuďom zdalo, že je to už neriešiteľné,“ zdôraznil Budaj.

Sme rodina reformu nepodporila

Reformu nepodporilo hnutie Sme rodina. Prešla tak vďaka hlasom nezaradených poslancov Miroslava Kollára a Tomáša Valášeka. Minister Budaj preto pozval hnutie Sme rodina do práce.

„Koaličný partner nielenže nepodporoval projekt, ktorý je v Programovom vyhlásení vlády ale vytiahol karty a obštruoval parlament. Napriek tomu parlament dal reforme zelenú. Pozývam hnutie Sme rodina do prace. Politická polemika skončila,“ uzavrel Ján Budaj.

Reformou národných parkov prejde správa lesných pozemkov vo vlastníctve štátu v národných parkoch do kompetencie ministerstva životného prostredia. Parlament zákon schválil v utorok 14. decembra, a to 75 hlasmi zo 76 prítomných poslancov. Reforma počíta so zriadením správy národných parkov ako samostatných organizácií. Tie budú spravovať hnuteľný a nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu na území národných parkov.