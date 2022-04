Slovenskí zákazníci dlhodobo najviac dôverujú tejto značke

Lidl dlhodobo víťazí v súťažiach Mastercard Obchodník roka a Hermes Komunikátor roka.

Fungujúci vzťah musí byť založený na dôvere. Platí to v súkromnom a pracovnom živote, ako aj pri výbere zamestnávateľa či miesta pre nákup tovarov a služieb. Najväčšej dôvere slovenských zákazníkov sa dlhodobo teší Lidl, čo potvrdzujú ocenenia Mastercard Obchodník roka a Hermes Komunikátor roka. V oboch anketách diskont opätovne bodoval naplno a získal tiež špeciálne ocenenia. „Veľmi sa z týchto ocenení tešíme. Vážime si, že nám zákazníci stále naplno dôverujú a ďakujeme im za to. Je to pre nás záväzok, ktorý chceme ďalej napĺňať a zostať správnou voľbou pre našich zákazníkov, zamestnancov a dodávateľov,“ povedal Matúš Gála, generálny riaditeľ Lidla na Slovensku.

Investíciu do komunikácie, jedinečné odovzdanie posolstva a zásah širokej populácie sa dlhodobo podpisuje pod úspech a vnímanie diskontného reťazca verejnosťou. „Skĺbenie týchto troch vecí sa značke Lidl darí a táto konzistencia naozaj prináša svoje ovocie. Pochopiteľne je za tým premyslená obchodná stratégia, sortiment, nákup, nábor ľudí, najlepšie platové podmienky a teda možnosť vybrať si najlepších ľudí na trhu. Toto všetko sa pretavuje do kvality, bez ktorej to nejde,“ hovorí Daniel Bradáč, ktorý sa dlhodobo venuje pozicioningu a budovaniu úspešných značiek. „Za zmienku podľa mňa stojí aj to, že Lidl je reťazec, ktorý najrýchlejšie dokáže reagovať na zmeny na trhu, okamžite implementovať a komunikovať. A toto nastavenie je spolu s investíciami a predchádzajúcimi vecami víťazné,“ dodáva Bradáč.

Foto: Lidl

Obchodník roka – Lidl opäť s dvoma oceneniami

Prestížne ocenenie pre najlepších obchodníkov sa na Slovensku udeľuje deviatykrát. Lidl doteraz vždy uspel v hlasovaní verejnosti a maximálny možný počet symbolických nákupných vozíkov – osem si odniesol aj za víťazstvo v kategórií Obchodník roka s potravinami. Cenu verejnosti získal Lidl vďaka viac ako 17 000 hlasom, pričom celkovo na webe súťaže hlasovalo 25 932 ľudí.

Víťazi sortimentných kategórií boli vybraní na základe reprezentatívneho výskumu realizovaného nezávislou výskumnou agentúrou, ktorá oslovila 1 000 respondentov vo veku 15–69 rokov. „Lidl sa stal víťazom kategórie Mastercard Obchodník roka s potravinami vďaka tomu, že bodoval v parametri zapamätateľnosť – spontánne ho uviedlo 69 % respondentov nakupujúcich sortiment. Z hľadiska súhrnného indexu dôvery zákazníkov, Lidl zostáva rovnako ako minulý rok na prvom mieste,“ komentoval výsledky výskumu Michal Čarný, generálny riaditeľ Mastercard pre Českú republiku a Slovensko.

Do tohtoročného prieskumu bol po novom zaradený atribút „Ekologicky najprogresívnejší obchodník“, v rámci ktorého sa v jednotlivých kategóriách hľadá obchodník, čo podľa názoru verejnosti zaviedol za posledný rok najvýznamnejšie zmeny šetriace prírodu a zdroje. Lidl je v kategórii potravín v tomto ohľade najlepšie hodnoteným obchodníkom.

Hermes Komunikátor roka – Lidl opäť s dvoma oceneniami

Jedinou súťažou, ktorá na Slovensku hodnotí komunikáciu firiem a verejných inštitúcii so zákazníkom je Hermes Komunikátor roka. Ôsmy ročník súťaže priniesol pre Lidl šesť úspechov. Rovnako ako v predošlých edíciách zvíťazil diskont v hlasovaní verejnosti v kategórií obchodné reťazce, získal absolútnu cenu verejnosti a tiež cenu poroty.

Porota ocenila aj tri komunikačné projekty Lidla: Platová rovnosť – Ames room (inovatívny marketingový prístup), aplikácia We Are Lidl (interná komunikácia) a online tlačová konferencia s predstavením novej privátnej značky Slovenskô (najefektívnejšie využitie nových médií).

