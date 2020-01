Slovensko a ekológia

Ekológia je v súčasnosti naozaj veľmi populárnou oblasťou, ktorá sa neustále rozvíja. Je to spôsobené najmä v dôsledku toho, že sa začína čoraz viac prejavovať globálne otepľovanie. Dopady činnosti človeka na prírodu sú dnes už značne viditeľné a preto je načase aby sme sa spojili a začali prírode vracať všetko to čo nám dala. Ako je na tom Slovensko v oblasti ekológie?

Slovensko

Slovensko je krajinou, ktorá sa od minulosti tešilo množstvu prírodných pamiatok. Je preto veľmi smutné, že množstvo našich lesov, jazier, či iných prírodných pamiatok padlo za obeť nášmu egoizmu a žiadostivosti. Mnohé krásne miesta sme zničili len kvôli túžbe po majetku. Avšak v súčasnosti aj vďaka podpore Európskej únie sa Slovensko snaží realizovať mnohé projekty na obnovenie funkčnosti nášho ekosystému.

Napriek tomu by Slovensko potrebovalo oveľa viac odborníkov v oblasti ekológie a životného prostredia, ktorí by do riešenia týchto problémov vniesli viac pragmatizmu. Na Slovensku ešte stále prevládajú problémy ako pytliactvo, kontaminácia vôd, pôd ale aj ovzdušia, výrub lesov a podobne. Environmentálna kriminalita je rozvinutá na vyššej úrovni ako je štát schopný riešiť tieto problémy.

Avšak veľmi dobrým začiatkom je, že sa snažíme. Slovensko ako krajina nemá dostatok finančných zdrojov aby mohlo rovnomerne investovať do všetkých oblastí. Často sa tak miesto životného prostredia investuje napríklad do zdravotníctva, či oblasti hospodárstva, čo je prirodzené. Tieto oblasti totiž viac ovplyvňujú človeka, sú priamou súčasťou ich života.

Každý sa môže zapojiť

Okrem toho, že každý môžeme upraviť svoje domácnosti, ale aj svoj život tak aby sme boli pre prírodu viac priazniví, môžeme pomáhať aj vo veľkom. V domácnosti môžete používať napríklad LED žiarovky, či separovať. Existuje množstvo organizácií, ktoré sa zameriavajú na zbieranie odpadkov v rôznych oblastiach, či realizujú iné projekty na pomoc prírode.

Niekedy je ťažké ustúpiť z nášho konzumného spôsobu života najmä preto, že nás lákajú rôzne zľavy. Avšak pokiaľ chcete pomôcť životnému prostrediu určite môžete investovať napríklad do solárnych panelov. Takáto investícia je veľmi ekologická a tiež sa vám niekoľkonásobne vráti. Pri nákupe môžete využiť napríklad Ecoproduct zľavy, ktoré vám prvotnú investíciu ešte zvýhodnia.

