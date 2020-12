Slovensko dlhodobo zaostáva v konzumácii rýb, najobľúbenejší je hlavne kapor a pstruh

Spotreba rýb na Slovensku dosiahla v posledných rokoch úroveň 5,5 kilogramu na osobu za rok. Minimálna odporúčaná dávka konzumácie rybieho mäsa je však 12 kilogramov, čo predstavuje zhruba 230 gramov týždenne.

Optimálna odporúčaná dávka je až 17 – 20 kilogramov rybieho mäsa ročne na jednu osobu. Slovensko tak potvrdilo trend, že dlhodobo zaostáva v konzumácii tohto mäsa. Informoval o tom v piatok hovorca agrorezortu Daniel Hrežík.

Najobľúbenejší je kapor a pstruh dúhový

Zo sladkovodných rýb dlhodobo dominuje u Slovákov v konzumácii podľa rezortu pôdohospodárstva kapor a pstruh dúhový. U spotrebiteľov je tiež obľúbený sumček africký, sivoň potočný, zubáč, šťuka, amur a tlstolobik.

Z morských rýb sú na prvých priečkach v konzumácii hlavne sleď, makrela, losos, treskovité a tuniakovité druhy rýb.

Kapor nesmie chýbať ani na štedrom stole

Vianočný kapor je neodmysliteľnou súčasťou slovenského štedrého stola. V týchto dňoch prebieha na mnohých miestach predaj živých kaprov.

„Vianočné sviatky sú vhodným obdobím pre zvýšenie konzumácie rybieho mäsa. Tieto sviatky sú vo svete spojené aj s celkovo vyššou konzumáciu potravín. Práve ryby sú rozumnou voľbou, ako si dopriať bohaté občerstvenie a pritom sa príliš nebáť o svoju váhu. Navyše konzumáciou rybieho mäsa prospejete aj zdraviu,“ ozrejmil Daniel Hrežík.

Pri kúpe rýb si dávajte pozor

Spotrebiteľa by mal pri kúpe v prvom rade podľa agrorezortu zaujímať pôvod predávanej ryby, akým spôsobom bola ryba vychovaná, jej vek a spôsob výlovu. Takéto informácie by mal predajca poskytnúť spotrebiteľovi.

„Pri určovaní kvality mäsa by sa mal spotrebiteľ spoliehať hlavne na svoje zmysly, a to čuch, zrak a dotyk. Ak ryba zapácha po amoniaku alebo silnou rybacinou, spotrebiteľ by sa mal kúpe radšej vyhnúť. Pri dotyku by mala byť svalovina pružná, prst by sa nemal zabárať do svaloviny. Ak sa ryba predáva aj s hlavou, je dôležité všímať si farbu žiabier, ktorá by mala byť jasne červená alebo ružová. Oči by mali byť číre,“ uzavrel Hrežík.