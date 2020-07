Slovensko pohorelo v rebríčku potravinovej bezpečnosti medzi európskymi krajinami

Slovensko pohorelo v Globálnom indexe potravinovej bezpečnosti (Global Food Security Index, GFSI) medzi európskymi krajinami, ktorý hodnotí potravinovú bezpečnosť krajín v troch základných oblastiach – cenová dostupnosť, fyzická dostupnosť, bezpečnosť a výživnosť potravín.

Pri celosvetovom porovnaní za rok 2019 síce Slovensko obsadilo 47. miesto zo 113 hodnotených krajín s celkovým skóre 68,3 bodu zo 100, no z 26 európskych krajín skončilo až na 23. mieste. Za nami sa umiestnili len Bulharsko, Srbsko a Ukrajina. Aj všetky krajiny z Visegrádskej štvorky (V4) sú na tom podstatne lepšie ako my. Poľsko je v rámci Európy na 15. mieste so 75,6 bodmi (celkovo na 24. mieste), Česká republika je na 18. mieste (73,1 – celkovo na 32.) a Maďarsko na 19. mieste (72,7 – celkovo na 34.).

Agrorezort si uvedomuje vážnosť situácie, chce výraznú zmenu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) v reakcii na zverejnený Index uviedlo, že si plne uvedomuje nízku úroveň najmä potravinovej sebestačnosti Slovenska hodnotenú v rebríčku a jej zvýšenie považuje za strategický záujem štátu a prioritu vlády SR, deklarovanú v programovom vyhlásení vlády na roky 2020-2024.

„Strategickým cieľom je efektívne a udržateľným spôsobom využiť prírodný potenciál Slovenska na zvýšenie úrovne vlastnej potravinovej sebestačnosti a na zvýšenie podielu domácich potravín. Cieľom je dosiahnuť čo najvyššiu sebestačnosť vo výrobe potravín a domácou produkciou zabezpečiť pre našich občanov kvalitné a bezpečné potraviny,“ konštatoval pre portál nasvidiek.sk Andrej Wallner z Odboru komunikácie a marketingu MPRV SR.

Minister už nechce hovoriť o vysnívaných percentách

Jedným z dôležitých bodov hodnotenia GFSI je práve potravinová sebestačnosť. Minister pôdohospodárstva Ján Mičovský verí, že sa v priebehu niekoľkých rokov na Slovensku výrazne zvýši a Slovensko pôjde v rebríčku vysoko.

„Ja už vysnívané percentá o potravinovej sebestačnosti na Slovensku používať nebudem. Bolo by to aj z mojej strany akože „vycucané z palca“. Som presvedčený, že stojíme na začiatku jej prudkého zvýšenia a rovnako zvýšenia predaja slovenských výrobkov. Je to komplex opatrení, ktoré budeme musieť vykonať. Začať môžeme napríklad lepším označovaním produktov. Rovnako musíme cez novú Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ podporiť vlastnú produkciu potravín. To je začiatok cesty, na ktorej stojíme. Slovensko chceme v tomto rebríčku dostať do niekoľkých rokov na popredné miesta,“ reagoval tento týždeň minister pôdohospodárstva SR Ján Mičovský.

Potravinovo najbezpečnejší je Singapur, na chvoste Venezuela

Potravinovo najbezpečnejšími krajinami boli v roku 2019 podľa GFSI Singapur s celkovým skóre 87,4 bodu zo 100, Írsko (84,0) a Spojené štáty americké (83,7). Na opačnej strane rebríčka skončili Venezuela (31,2), Burundi (34,2) a Jemen (35,6). Potravinová bezpečnosť súvisí podľa kritérii GFSI najmä s domácou poľnohospodárskou produkciou, fyzickým prístupom k bezpečným a kvalitným potravinám a cenovou dostupnosťou.