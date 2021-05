Slovensko pripravuje prvý zákon o zmene klímy, Budaj hovorí aj o aktualizácii nízkouhlíkovej stratégie

Slovensko pripravuje historicky prvý zákon o zmene klímy aj aktualizáciu nízkouhlíkovej stratégie krajiny. Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) to povedal pri príležitosti otvorenia konferencie Race to Zero, ktorá sa začala v stredu 19. mája na zámku v Smoleniciach v trnavskom okrese.

V tlačovej správe o tom informoval Michal Cákoci z odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia SR. Podľa Budaja prinesie konferencia začiatok novej formy spolupráce medzi Slovenskom a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska pri dosahovaní klimatických cieľov.

Podpora pre inovatívne technológie

Otvoreniu konferencie predchádzalo bilaterálne rokovanie šéfa envirorezortu s britskou ministerkou pre Európu Wendy Morton. Tú Budaj informoval o tom, že jeho ministerstvo bude predovšetkým podporovať inovatívne environmentálne technológie v priemyselnej výrobe.

„Práve tu vidím priestor, kde je dôležité prepájať vedu, výskum a priemysel,“ povedal. Jeho rezort považuje za dôležité upevniť spoluprácu s vysokoškolskými inštitúciami, predovšetkým v budovaní expertízy pre udržateľný rast či vedecko-výskumnej oblasti. Tá môže pomôcť zavádzať do praxe technológie šetrné k prírodným zdrojom a planéte.

Kampaň zameraná na spoluprácu

Organizátorom konferencie Race to Zero je veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva v Slovenskej republike. Podujatie je venované globálnej kampani Race To Zero, zameranej na spoluprácu a podporu rozvoja bezuhlíkovej ekonomiky zo strany firiem, miest, regiónov a investorov.

V súčasnosti je do kampane zapojených 708 miest, 23 regiónov, 2162 firiem, 127 globálnych investorov a 571 univerzít.