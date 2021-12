Slovensko si nesplnilo povinnosti v nakladaní s odpadovými vodami, od eurokomisie prišlo formálne oznámenie

Európska komisia (EK) začala voči Slovensku niekoľko konaní o porušení povinnosti. Na svojej internetovej stránke vo štvrtok EK informovala, že Slovensko, Poľsko a Maltu vyzvala, aby dali do súladu s pravidlami Európskej únie (EÚ) nakladanie s odpadovými vodami.

Na Slovensku 19 aglomerácií neprevádzkuje systém zberu odpadových vôd alebo nezaručuje, že s odvádzanými odpadovými vodami sa v týchto systémoch riadne nakladá. Tieto aglomerácie pritom mali pravidlám vyhovieť už do záveru decembra 2015, uviedla EK.

Slovensku prišlo formálne oznámenie

Slovensko sa tiež nachádza medzi krajinami, ktorým eurokomisia zaslala formálne oznámenie, takzvaný infringement, v súvislosti s nesprávnou aplikáciou smernice o čistení komunálnych odpadových vôd.

EK vyhodnotila, že SR nemá vybudované dostatočne primerané systémy čistenia odpadových vôd v 19 spomedzi 356 aglomerácií. V tlačovej správe o tom informovalo tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR).

Odpovedať musia do dvoch mesiacov

Slovensko má dva mesiace na to, aby na formálne oznámenie odoslalo do EK svoju odpoveď. MŽP SR poukazuje na to, že eurokomisia vychádzala z údajov z roku 2016, niektoré nedostatky už preto mohli byť odstránené.

„Rezort ihneď preverí aktuálny stav čistenia odpadových vôd v spomínaných aglomeráciách. Pri tých aglomeráciách, v ktorých medzičasom nenastalo zlepšenie, bude MŽP SR iniciovať spoločné rokovania s vodárenskými spoločnosťami a samosprávami,“ uviedol tlačový odbor rezortu životného prostredia.

Upresnil tiež, že na základe rokovaní sa stanoví časový plán investícií do odvádzania a čistenia odpadových vôd a časový harmonogram investícií zahrnie do odpovede zaslanej EK.

Po tom, ako sa Komisia oboznámi s odpoveďou Slovenska, môže oznámenie postúpiť do ďalšieho kroku, ktorým je vydanie odôvodneného stanoviska.

Členské štáty porušili aj ďalšie povinnosti

Konanie o porušení povinností EK proti Slovensku, Francúzsku, Malte, Litve a Portugalsku začala aj preto, že neúplne alebo nesprávne transponovali rámcové rozhodnutie o európskom zatykači. Ide o zjednodušenú cezhraničnú súdnu procedúru na vydávanie žiadaných osôb na stíhanie alebo na výkon trestu odňatia slobody.

Voči Slovensku a ďalším 17 členským krajinám EK začala konanie o porušení povinnosti aj preto, že riadne neimplementovali pravidlá EÚ o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní. Ide o smernicu, ktorá poskytuje súbor kritérií na predchádzanie zbytočne zaťažujúcim národným pravidlám, ktoré môžu sťažovať kvalifikovaným ľuďom prístup k celému radu profesií.