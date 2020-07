Slovenský plán obnovy podľa aktivistov rozhodne, či využijeme šancu na zmiernenie klimatickej zmeny

Slovenský plán obnovy rozhodne, či krajina využije šancu na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny. Organizácie Greenpeace Slovensko, Budovy pre budúcnosť, SOS/BirdLife Slovensko a Znepokojené matky to uviedli v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA zaslala Patrícia Brandysová, hovorkyňa Greenpeace Slovensko.

Aktivisti sa zhodujú, že po rokovaní Európskej rady sú na ťahu vlády členských krajín Európskej únie (EÚ). Podľa environmentálnych organizácií bude teraz kľúčové, ako rýchlo a kvalitne vie slovenská vláda pripraviť národný plán obnovy, aby dokázala využiť prostriedky na prechod na udržateľné spravodlivé a klimaticky odolné hospodárstvo.

„Dohoda síce priniesla mierne navýšenie financií cielených na klimatické opatrenia na 30 percent z bežnej schémy eurofondov aj z balíka na obnovu krajín po koronakríze, čo však chýba, sú jasné kritériá, ktoré by vylúčili fosílne palivá a znečisťujúci priemysel od akejkoľvek podpory. Je kľúčové, aby tieto financie boli použité na podporu reforiem, ktoré nás zbavia závislosti na fosílnej infraštruktúre a nasmerujú Slovensko k spravodlivejšej a udržateľnej spoločnosti schopnej odolávať následkom klimatickej krízy,” povedala programová riaditeľka Greenpeace Slovensko Katarína Juríková.

Málo času n a prípravu kvalitného plánu

Organizácie vnímajú ako hrozbu, že v dohode nie je vylúčené aj financovanie odvetví, ktoré klímu poškodzujú. V snahe zachraňovať zamestnanosť sa preto podľa nich na Slovensku môže stať, že krajina balík nevyužije na rozumné reformy, ale zakonzervuje neudržateľný model.

Rovnako negatívne vnímajú, že z dohody vypadlo desať percent, ktoré mali byť vyčlenené pre projekty na ochranu biodiverzity. Táto skutočnosť môže podľa aktivistov negatívne ovplyvniť napríklad investície do odolnosti lesov a poľnohospodárstva pred následkami klimatickej krízy.

„Slovensko má necelé tri mesiace na to, aby pripravilo kvalitný plán, ktorý bude reagovať na súčasné hrozby a problémy. To je náročná úloha. Máme veľa elementárnych problémov a zároveň príležitostí, kde vieme investovať do ochrany klímy a zároveň pomôcť sociálnej situácii ľudí, zamestnanosti či ekonomike,” uviedla Katarína Nikodemová z platformy Budovy pre budúcnosť.

Kraje dostanú o stovky miliónov eur menej

Aktivistom sa zároveň nepozdáva, že Fond spravodlivej transformácie klesol z pôvodne plánovaných 40 miliárd eur na 17,5 miliardy. Pôvodný návrh Európskej komisie (EK) mal priniesť do Trenčianskeho a Košického kraja podporu 954 miliónov eur.

Po novej dohode tak podľa aktivistov dostanú kraje na prechod na ekologickejšie formy výroby energií o stovky miliónov eur menej.