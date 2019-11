Slovenský raj budú čistiť od odpadu, k dobrovoľníkom a ochranárom sa pridajú aj vodáci

V Národnom parku Slovenský raj pripravujú na piatok a sobotu veľké upratovanie Hornádu, odstrániť chcú z neho odpad, ktorý tam naplavilo najmä počas výdatných zrážok v polovici novembra. Upratovať sa bude nielen Prielom Hornádu, ale aj katastre obcí pri toku, a to od Spišského Bystrého po Betlanovce.

„Po porade s obcami sme sa dohodli, že sa každý zapojí v rámci svojho katastra, teda aj obce nad národným parkom si vyčistia svoj kataster, aby opäť nepripravilo odpad k nám, pričom Betlanovce už začali,“ informoval riaditeľ Správy Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil. Do akcie sa na sobotu prihlásilo zatiaľ 120 dobrovoľníkov.

Pripoja sa aj vodáci

Podľa Dražila sa v piatok začne s čistením medzi Letanovským mlynom a Kláštornou dolinou. Upratovať tam budú ochranári, pomôžu dobrovoľní hasiči z Letanoviec aj s technikou, ako aj Horská záchranná služba a horolezci.

„Približne 25 ľudí plánuje čistiť najväčšiu hrádzu a uvoľniť aj spriečené drevo. Toto je najväčší oriešok v celom Prielome, pretože nevieme, ako to pôjde a či sa to vôbec bude dať,“ povedal. Ako vysvetlil, z dôvodu zachovania bezpečnosti nemôžu do prác v tomto úseku zapojiť dobrovoľníkov.

V sobotu od 9:00 sa bude čistiť horný úsek Hornádu, od Hrabušického mýta, po Letanovský mlyn. K dobrovoľníkom a ochranárom by sa mali pridať aj vodáci, ktorí budú tok čistiť z lodiek.

Odpad z Hranovnice

Pre národný park podľa Dražila predstavujú problém práve odpad z vyššie položených obcí, ktorý sa cez Hornád dostáva priamo do Prielomu Hornádu, teda najprísnejšie chránenej časti národného parku. Najväčší odpad podľa jeho slov pochádza z obce Hranovnica v Popradskom okrese, no spomenul aj Betlanovce a Spišský Štiavnik.

Ochranári preto budú nekompromisne mapovať Hornád od obce Vikartovce, až po poslednú obec nad Hornádom, a každú čiernu skládku nahlasovať na inšpekciu.

Slovenská inšpekcia životného prostredia už napríklad Hranovnici vyrubila pokutu vo výške 20-tisíc eur. Samospráva mala podľa nej viackrát porušiť zákon o odpadoch. Inšpekcia pravidelne kontroluje výskyt nelegálnych skládok v obci, pričom v roku 2019 zaevidovala viacero podnetov. Obec sa proti pokute odvolala.