Slovenských včelárov sa zastala SPPK, zaslúžia si systémovú podporu chovov včelstiev

Slovenskí včelári si zaslúžia systémovú podporu chovov včelstiev, tvrdí Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK).

Navrhované zmeny z dielne poslancov hnutia Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) by dramaticky znížili počet včelstiev. Informuje o tom hovorkyňa SPPK Jana Holéciová v tlačovej správe.

Pokles včelstiev o 72 percent

Podľa SPPK, na základe návrhu novely zákona o ochrane zvierat by sa na Slovensku mali chovať na jeden kilometer štvorcový dve včelstvá. Slovenský zväz včelárov, ktorý je členom SPPK vypočítal, že by to predstavovalo pokles včelstiev o 72 percent, a to zo súčasných 350-tisíc na očakávaných 98-tisíc včelstiev.

Menej včelstiev by podľa SPPK predstavovalo menej kvalitného slovenského medu a produktov z neho. Na druhej strane by bolo možné očakávať intenzívnejší import medu s nižšou kvalitou a rôznymi prímesami.

Znie to absurdne

„V čase, keď si sami spotrebitelia volia trend zdravšieho stravovania a prístupu k bezpečným potravinám, kam slovenský med svojim zložením a kvalitou bezpochyby patrí, máme obmedzovať chov včelstiev? Znie to absurdne, a preto budeme žiadať vysvetlenie. Našim cieľom má byť podpora slovenského včelárstva, jeho rozvoj, a nie opak,“ uviedol predseda SPPK Emil Macho.

Zámery poslancov OĽaNO by mali počítať aj so sprísnením podmienok pri vzdelávaní budúcich včelárov, čo by mohlo odradiť nových včelárov od chovov včiel. Najskôr by totiž museli absolvovať päť ročnú prax a následne by si mohli zakúpiť nové včelstvá. Za súčasných podmienok stačí včelárom sedem týždňový kurz alebo odborné vzdelávanie priamo v školách, ktoré pokrýva univerzita či stredná odborná škola.