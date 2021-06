Smrť robotníka bola podnetom k zákazu vonkajších poľnohospodárskych prác v najväčších horúčavách

Taliansky región Apúlia zakázal vonkajšiu poľnohospodársku prácu v poobedňajších hodinách počas mimoriadne horúcich dní. Stalo sa tak po tom, čo po práci na poli skolaboval a následne zomrel robotník.

Guvernér Apúlie, ktorá sa nachádza na takzvanom „opätku“ Talianska, Michele Emiliano podpísal príslušné nariadenie v sobotu. To zakazuje poľnohospodársku prácu do augusta od 12:30 do 16:00 v dňoch, ktoré sú obzvlášť horúce. Najmenej dvaja starostovia v regióne tento týždeň prijali podobné opatrenia.

Emiliano v nariadení podotkol, že v Apúlii v ostatných týždňoch mali dni, keď teplota dosiahla 40 stupňov Celzia.

Dvadsaťsedemročný pracujúci migrant z Mali zomrel minulý týždeň. Počas práce na poli sa mu urobilo zle, a tak skončil. Skolaboval a následne zomrel, keď šiel z poľa na bicykli do miesta bydliska vzdialeného 15 kilometrov. Príčina úmrtia je predmetom vyšetrovania.